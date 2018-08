Sur smiley til restaurant i storcentret

Kolding: Indtørrede dejrester har kostet spisestedet Napoli Restaurant i Kolding Storcenter en sur smiley og en bøde på 5000 kroner.

Restauranten havde tidligere på året besøg af fødevarekontrollen, som blandt andet påtalte en dejmaskine, dej-fordeler og bordplade med indtørret dej og melrester i restaurantens kælder. Ved det opfølgende besøg 16. august var det ikke bragt i orden, fremgår det af kontrolrapporten, som blandt andet også omtaler et snavset gulv og en beskidt mikroovn.

Ifølge rapporten oplyser restauranten, at der ikke har været produktion af dej i området siden marts 2018, og at virksomheden ikke havde nogle bemærkninger til den sure smiley. JydskeVestkysten har lagt en besked til indehaver af restauranten Hangping Li, som ikke er vendt tilbage på henvendelsen.