Suppleant til regionsrådet: - Kolding bliver tilsidesat

Knud Erik Langhoff giver i et læserbrev udtryk for bekymring over for, at Kolding mister en ambulance til Vejle Kommune.

Kolding: Knud Erik Langhoff (K), nuværende førstesuppleant til regionsrådet og mangeårigt byrådsmedlem i Kolding, er bekymret over, at et af Koldings fem ambulanceberedskaber flytter til Vejle Kommune fra den 1. februar. "Jeg finder det ikke rimeligt, at vi i Kolding skal stille os tilfredse med, at tryghed og sikkerhed overlades til tilfældigt passerende ambulancer til det "flydende beredskab"," skriver han i et læserbrev til JydskeVestkysten. Over telefonen forklarer Knud Erik Langhoff, at han frygter, at Kolding Kommune bliver sat til side i forhold til andre byer i regionen. - Jeg føler, at Kolding bliver tilsidesat, og jeg er bange for, at det er en politisk studehandel, der er blevet lavet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018, siger Knud Erik Langhoff.