Supercykelsti blev indviet: Nu er den næsten færdig

Borgmester Jørn Pedersen havde fornøjelsen af at indvie den nye cykelsti mellem Vonsild og Taps. Beslutningen om at lave cykelstien blev taget i 2015, hvor staten tilbød at medfinansiere lidt under halvdelen af projektet, der har kostet cirka 20 millioner kroner. Foto: Yilmaz Polat

Der har været flere bump på vejen, og cykelstien er fortsat bumpet. Lørdag blev supercykelstien mellem Kolding og Taps indviet, og til foråret er de sidste bump og buler væk, når slidlaget bliver lagt.

Kolding: Det er cirka et år siden, at den skulle stå klar. Men vinteren, der strakte sig ind i marts, blev efterfulgt af en masse regn, og det betød, at projektet ikke blev færdigt til tiden. Først lige inden sommerferien i år var stien lagt. Men helt klar var den ikke. Først i foråret 2019 kommer det sidste slidlag på. Det betyder også, at cykelstien fortsat er noget ujævn, men i det store billede er det en mindre detalje for blandt andet Kaj Eskelund, der er bestyrelsesmedlem i foreningen Taps.dk, der er landsbyens by- og idrætsforening. - Der er rigtige mange, der allerede bruger cykelstien. Både folk der skal til og fra arbejde, men også motionister. Det er min oplevelse. Den bliver brugt, og jeg synes, der er grund til at være glad for, at den nu er kommet, siger Kaj Eskelund.

- Vejen bliver mere og mere befærdet, og efter der er kommet en motorvejsafkørsel syd for Vonsild, så er der kommet endnu flere biler. Så der er behov for det. Kaj Eskelund, medlem af Taps.dk

Foto: Yilmaz Polat Vagn Clausen (th), der bor syd for Christiansfeld, havde taget turen nord på for at ?støtte? Taps.- Jeg er ikke sikker på, at jeg vil bruge cykelstien så meget. Men jeg er sikker på, at min kone, der arbejder på sygehuset i Kolding, får stor glæde af cykelstien, sagde Vagn Clausen. Foto: Yilmaz Polat

Mere sikkert Allerede et godt stykke inden kommunalreformen i 2007, blev der luftet ønsker om en cykelsti, og siden 2011 har gode kræfter i Taps aktivt arbejdet på at påvirke politikerne. I 2015 fandt politikerne så penge til projektet sammen med staten, der støtter såkaldt supercykelstier, hvor der er fokus på, at det skal være nemt og hurtigt at tage cyklen, og sikkerheden skal være i top. Og netop sikkerheden får et gevaldigt løft med cykelstien. - Vejen bliver mere og mere befærdet, og efter der er kommet en motorvejsafkørsel syd for Vonsild, så er der kommet endnu flere biler. Så der er behov for det. Jeg har selv kørt frem og tilbage fra arbejdet mellem Taps og Kolding. Men jeg holdt op til sidst. Jeg turde ikke. Der er selvfølgelig mange, der har cyklet på stedet, men jeg synes, det var for farligt, siger Kaj Eskelund.

Foto: Yilmaz Polat Siden 2011 har beboerne i Taps kæmpet for cykelstien. Borgerne har blandt andet afleveret en underskriftsindsamling med 1700 underskrifter til borgmesteren, der lørdag bød velkommen til indvielsen af cykelstien. Foto: Yilmaz Polat

Binder byerne sammen Borgmesteren havde lørdag fornøjelsen af at prøvekøre en del af cykelstien, der er på cirka 5,5 kilometer og sammen med formanden for teknik- og klimaudvalget Jakob Ville (V) klippede han snoren. - For det første er det med til at binde vores kommune sammen. Men vi vil også gerne binde byen sammen med de andre kommuner, og nu kan du køre helt til Haderslev. Men der er ikke tvivl om, at der er mange flere, der har samme ønske. Der er cykelsti-ønsker for 300-400 millioner kroner. Men typisk gør vi noget, når staten har et projekt. Så slår vi til. Ligesom i det her tilfælde, siger Jørn Pedersen (V).