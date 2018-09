Supercykelsti blev indviet: Helt færdig i foråret

Kolding: Det er cirka et år siden, at den skulle stå klar. Men vinteren, der strakte sig ind i marts, blev efterfulgt af en masse regn, og det betød, at projektet ikke blev færdigt til tiden. Først lige inden sommerferien i år var stien lagt. Men helt klar var den ikke. Først i foråret 2019 kommer det sidste slidlag på.

Det betyder også, at cykelstien fortsat er noget ujævn, men i det store billede er det en mindre detalje for blandt andet Kaj Eskelund, der er bestyrelsesmedlem i foreningen Taps.dk, der er landsbyens by- og idrætsforening.

- Der er rigtige mange, der allerede bruger cykelstien. Både folk der skal til og fra arbejde, men også motionister. Det er min oplevelse. Den bliver brugt, og jeg synes, der er grund til at være glad for, at den nu er kommet, siger Kaj Eskelund.

Cykelstien har kostet cirka 20 millioner kroner og staten, der støtter såkaldte supercykelstier, har betalt næsten halvdelen af cykelstien.