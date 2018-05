SuperBrugsen i Lunderskov tjente på at Kiwi lukkede

I slutningen af maj lukkede Kiwi-kæden og dermed Kiwi-butikken i Lunderskov. Det har medvirket til, at omsætningen er vokset markant hos konkurrenten SuperBrugsen. Omsætningen er steget fra 38,6 i 2016 til 44,7 millioner kroner i 2017. Et underskud i 2016 på 231.012 kroner er vendt til et overskud på 667.227 kroner. På billedet ses uddeler Michael Eversen. Arkivfoto

2017-regnskabet for SuperBrugsen i Lunderskov gik i plus godt hjulpet på vej af, at discountbutikken Kiwi lukkede i Lunderskov for knap et år siden.

Lunderskov: I godt et år har SuperBrugsen været eneste dagligvarebutik i Lunderskov efter Kiwi-kæden lukkede i slutningen af maj. Det har naturligt nok givet flere kunder i SuperBrugsen, og omsætningen blev i 2017 hævet fra 38,6 til 44,7 millioner kroner. Et underskud i 2016 på 231.012 kroner er vendt til et plus på 667.227 kroner. - Selvfølgelig har det betydning, at vi er blevet alene i byen. Men som vi sagde på generalsamlingen i år, så er vi kede af, at der ikke er kommet en ny butik. Det mener vi helt oprigtigt. Lunderskov har en størrelse, der gør, at byen bør have to dagligvarebutikker. Omvendt så skal vi selvfølgelig gøre det så godt som overhovedet muligt, når vi er alene. De sidste to år er vi kommet ud med et mindre underskud. Nu får vi et større overskud. Så det opvejer lidt hinanden, siger uddeler Michael Eversen.

Forventer valgmulighed Dagrafo-koncernen, der står bag discountkæden Kiwi, meddelte ved udgangen af april sidste år, at alle Kiwi-butikker lukkede, og flere butikker blev ændret til Spar eller Meny-butikker. Men Kiwi-butikken på Kongsbjerg i Lunderskov lukkede. Siden har Netto-kæden vist interesse for at leje sig ind, men foreløbig har SuperBrugsen ikke konkurrence fra andre kæder. - Vi synes, det ærligt for byen, at vi er alene. Byen har plads til to dagligvarebutikker. Kombinationen af en discountbutik og vores koncept faldt i god jord her i Lunderskov. Men som forretningsmand har det været godt. 2017 har været fantastisk. Og vi er kommet godt i gang i det nye år. Men jeg synes, at byens borgere fortjener en valgmulighed, når de handler, siger Michael Eversen. - Omsætningen er steget betragteligt. Det er hovedårsagen til det gode resultat, og så har vi formået at holde vores omkostninger i ro i 2017. Samtidig er vores afskrivninger også lidt lavere, end de har været. Men det varer ikke ved, fordi vi nu går i gang med nye projekter, siger Michael Eversen.