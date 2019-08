Sundhedsministeren er klar til at kigge på 'usmidige regler' i kamp mod udeblivelser

Sundhedsministeren har kommenteret sagen på Facebook, hvor han skriver, at ordningen: "burde faktisk bredes mere ud, ikke stoppes af usmidige regler. Det skal kunne lade sig gøre at finde en fornuftig løsning, som samtidig ikke forringer patienternes rettigheder".

Antallet af udeblivelser til MR-scanninger styrtdykkede, da patienterne selv kunne booke en tid, efter de havde fået en henvisning. Men forsøget, der startede i efteråret 2018, blev lukket ned i foråret 2019, da det er et krav i sundhedsloven, at patienten senest tre dage efter henvisningen får en konkret tid på sygehuset.

Kolding: Usmidige regler skal ikke blokere for et succesfuldt forsøg. Sådan lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en kommentar til et forsøg mod udeblivelser på Kolding Sygehus, der foreløbig er droppet.

- Der er mange, der synes, det er lidt sejt, at jeg har udfordret nogle regelsæt, og så ikke mindst, at vi inddrager patienterne.

Sundhedsministeren er klar til at kigge på, om der kan gøres noget, så forsøget på Kolding Sygehus kan bredes ud. "Det skal kunne lade sig gøre at finde en fornuftig løsning, som samtidig ikke forringer patienternes rettigheder", skriver ministeren på Facebook. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

"Derfor er de gode folk fra Kolding og Region Syddanmark hermed inviteret til at være med til at finde en konstruktiv løsning, så deres idé kan leve videre. Det samme gælder alle andre, som har gode ideer på praktiske løsninger, som er til gavn for både vores patienter og vores medarbejdere", skriver ministeren på Facebook.

Ministeren roser i opslaget den ledende overradiograf på Røntgen og Scanning på Kolding Sygehus, Pica Ann Blackburn Andersen, der fik ideen til at gøre noget ved udeblivelser. Inden forsøget, var der i gennemsnit 13 udeblivelser om ugen. Under forsøget faldt antallet af udeblivelser om ugen til cirka fire. Nu er antallet steget til cirka 10 udeblivelser om ugen.

Det er logik

Formanden for Region Syddanmarks sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S), har tidligere overfor JydskeVestkysten kaldt det "tåbeligt", at lovgivningen blokerer for, at forsøget fortsætter. På Røntgen og Scanning på Kolding Sygehus håber Pica Ann Blackburn Andersen, at de positive meldinger fra blandt andet Poul-Erik Svendsen (S) og regionsrådsformand Stephanie Lose (V) kan bane vejen for, at forsøget kan fortsætte, og lovgivningen i sidste ende kan ændres.

- Jeg er optimist. Jeg tror, at der her i Region Syddanmark er politisk vilje til at finde en løsning, og at vi i første omgang kan forlænge forsøget, så vi kan få nogle ordentlige data, der dækker mere end fem måneder. Det er i hvert fald det, jeg fornemmer, når jeg ser udtalelser fra regionspolitikerne, siger Pica Ann Blackburn Andersen, der håber, at forsøget kan blive genoplivet inden for en overskuelig fremtid, så andre afdelinger på sigt kan bruge samme model.

- Der er mange, der synes, det er lidt sejt, at jeg har udfordret nogle regelsæt, og så ikke mindst, at vi inddrager patienterne. Der er mange, der tænker, at det her er logik. Man bestemmer jo selv, når man skal til frisøren, siger Pica Ann Blackburn Andersen.