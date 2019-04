Succes i Fredericia smitter af: Koldinghus har held til at kapre krydstogtgæster

Kolding: Der kommer flere og flere krydstogtgæster til Fredericia, som har udsigt til en rekordsæson, hvor 19 krydstogtskibe vil lægge til kaj i Fredericia Havn. Med sig har skibene i alt 23.500 krydstogtgæster og 10.000 besætningsmedlemmer.

Og nabobyens succes smitter af på Kolding, fordi mange af krydstogtgæsterne vælger at bruge nogle af de sparsomme timer i land på en udflugt til Koldinghus og Christiansfeld.

Krydstogtsæsonen begyndte, da krydstogtskibet Viking Sky ankom til Fredericia den 11. april, og her blev to busser med turister sendt afsted med kurs mod Koldinghus. Det samme er tilfældet på søndag, når det næste krydstogtskib ankommer.

- Et besøg på Koldinghus er et tilbud på mange af vores anløb. Som regel er der mindst en busfuld, der har valgt at køre til Koldinghus og Christiansfeld, siger Helle Rosborg Black, der er cruise-koordinator hos Visit Fredericia.

Hun forklarer, at det er vigtigt for krydstogt-indsatsen i Fredericia, at man har et godt samarbejde med store attraktioner som Koldinghus, Kongernes Jelling, Egeskov Slot og Vikingernes Ribe.

- Vi har brug for at kunne tilbyde spændende udflugter, så skibene har lyst til at anløbe her. Og mange krydstogtgæster kommer igen, så der skal også være en vis mængde af tilbud, de kan vælge imellem, siger Helle Rosborg Black.

Hun forklarer, at et krydstogtbesøg varer omkring ti timer. De udenbys udflugter foregår typisk om formiddagen, og så vender turisterne retur og bruger eftermiddagen i selve Fredericia.