Succes får festspil til at udvide med to ekstra forestillinger

Regnen tog for alvor fart efter pausen, da festspillet torsdag aften måtte aflyse for første gang i år. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

"Koldinghus Live" er en stor succes, og nu udvides programmet med to ekstra forestillinger. Under tordenvejret torsdag aften måtte man sende over 600 publikummer hjem et stykke inde i 2. akt.

Kolding: Med næsten 9000 solgte billetter på nuværende tidspunkt, ser det lovende ud for årets festspil, "Koldinghus Live". Interessen betyder, at man nu går ud og udvider spilleperioden med to ekstra forestillinger søndag den 19. august, hvor der bliver spillet både om eftermiddagen klokken 15 og igen om aftenen klokken 19.30. - Vi har haft nogle gæster, som godt kunne tænke sig en eftermiddagsforestilling, fordi det bliver for sent for dem om aftenen, så dem kommer vi i møde nu, siger teatrets formand, Jacob S. Knudsen.

Koldinghus Live



Jubilæumsshowet er en blanding af show og koncert med udgangspunkt i historiske højdepunkter fra byen og slottet, og publikum vil høre historier om både kongelige som Dronning Dorothea og Kong Christian den 4. og mere folkelige figurer som Krøbbel Johanne og Niels Kusk.



Det hele er flettet sammen af kendte klassiske og moderne musicalnumre.



Se mere på Festspillet "Koldinghus Live" spiller til den 17. august i slotsgården på Koldinghus.Jubilæumsshowet er en blanding af show og koncert med udgangspunkt i historiske højdepunkter fra byen og slottet, og publikum vil høre historier om både kongelige som Dronning Dorothea og Kong Christian den 4. og mere folkelige figurer som Krøbbel Johanne og Niels Kusk.Det hele er flettet sammen af kendte klassiske og moderne musicalnumre.Se mere på www.dorothea.dk

Udsolgt mange gange Festspillet har endnu en uge at spille i, og der er også brug for flere aftener, hvis det endelige regnestykke skal gå i nul. Jacob S. Knudsen fortæller, at der mangler at blive solgt 2000 billetter, for at regnskabet balancerer. Og det er lidt af en opgave på Koldinghus, fordi der ikke kan lukkes så mange ind ad gangen. - Problemet på Koldinghus er, at der ikke kan være meget mere end 600 gæster i slotsgården af hensyn til brandmyndighederne og sikkerheden. Så når der er udsolgt, er der altså udsolgt. - Ude på amfiscenen kan vi havde mange flere mennesker på en rigtig god aften, og vi har næsten altid plads til flere. Da vi spillede "Grease" betød det, at vi havde 4000 publikummer indenfor i løbet af tre aftener til slut i spilleperioden, men så mange mennesker kan vi slet ikke have på slottet til tre forestillinger, siger formanden. Der har været mange udsolgte forestillinger indtil videre i de fjorten dage, man hidtil har spillet "Koldinghus Live". - Der har måske været en enkelt plads her og en enkelt plads der, men i praksis har der været udsolgt, for det er de færreste, som blot skal bruge en plads, som regel kommer de ind i par eller i grupper for at se forestillingen, siger formanden.