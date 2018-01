Succes: Vildmænd skaber nærvær ved at udleje tipier og båludstyr

Ingen digitale dimser men derimod et bål trækker kunder til firmaet Vildmænd, der har succes med at udleje udstyr til livet under åben himmel.

- Det med udlejning fungerer. Det er tit folk, der lige har set et afsnit af Nak & Æd på fjernsynet, der henvender sig. Nu skal de også ud i naturen. Men i stedet for at investere flere tusinde kroner i udstyr og tipier, så lejer de det gennem os for en weekend, siger Jesper Nørregaard.

Højsæsonen løber fra påsken og frem til november i forhold til tipierne, mens det store opvarmede badekar hitter i vintermånederne. Interessen for at komme tættere på den indre vildmand var faktisk så stor, at de manglede tipier i højsæsonen.

- Vi fik sadlet om og fandt et hul i markedet, hvor vi udlejer tipier, båludstyr og badekar. Det har virkelig overrasket positivt henover 2017, hvor stor interesse der har været. Vi har udlejet udstyr til kunder fra Amager til Aalborg. Folk kommer langvejs fra for at komme en tur i skoven, siger Jesper Nørregaard, der driver selskabet fra Bjolderupvej sammen med to tidligere arbejdskollegaer. Alle har de et arbejde ved siden af.

Kolding: Meningen var, at man skulle sælge økser, knive og bålfade, da firmaet Vildmænd blev etableret i 2015. Man det kom aldrig op at flyve.

Der er mange, der fundet ud af, at batterierne ikke bliver ladet op ved at sætte sig i sofa med en iPad eller se mere fjernsyn. Folk søger nærværet omkring bålet, og nyder at gå og lave mad ved bålet.

Stigende interesse

Interessen for at komme ud i naturen betyder, at Vildmænd også i de mørke måneder får henvendelser fra folk, der vil ud. Så lige nu arbejder Vildmænd på at kunne tilbyde et lille fyr til tipierne.

- Jeg synes, vi kan mærke en stigende interesse fra familier, der vil ud i naturen. Det er vennegrupper og firmaer, der vil ud. Vi rammer et slags frirum. I hverdagen går vi rundt i en digital verden. Men der er mange, der har fundet ud af, at batterierne ikke bliver ladet op ved at sætte sig i sofaen med en iPad eller se mere fjernsyn. Folk søger nærværet omkring bålet og nyder at gå og lave mad ved bålet, siger Jesper Nørregaard, der arbejder som personalekonsulent i et vikarbureau.

- Vi ser også mange tøsegrupper og mænd, der vil prøve noget andet. I stedet for at tage i byen sammen for at drikke sig stangstive, så vil de hellere hygge med at lave mad og hygge ved bålet. De får nærvær med folk, de gerne vil omgås. Der er ingen digitale dimser. Folk kommer tilbage med en ny vinkel på at være sammen. Her er ingen sms'er og mails. Størstedelen fortæller, at de får snakket om noget andet, fordi de sidder omkring bålet, siger Jesper Nørregaard.