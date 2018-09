- Det er et fantastisk arrangement, for du kan se mange mennesker, der ikke kommer ud til så meget andet, men som kommer her, fordi det foregår om eftermiddagen, og fordi det er nemt at komme til og fra Cuben. Æblefesten er en god måde at forkæle seniorer på, mener Anne Marie Schneider.

- Vi kommer først og fremmest for musikken. Musikernes spilleglæde springer bare ud over kanten. De er så sprudlende. Tonerne kommer fra deres hjerter og går lige ind i vores, siger Anne Marie Schneider.

Et udvalg bestående af fire personer har to år i træk stået bag en æblefest i Cuben i Christiansfeld.Det er Karen Margrethe Simonsen, Bodil Jørgensen, Jens Christian Ravn og Inger Christensen. Festen har hidtil fået økonomisk støtte af den kommunale pulje "Senior Bestemmer". Det er en pulje, der har til formål at skabe sammenhold og glæde blandt seniorer.

Fra march til musical

De 17 musikere fra musikkorpset er klar til at spille. Første nummer er en march skrevet til Sergentskolen i Varde, og snart står dirigent Torben Sminge i spidsen for et musicalnummer.

I en pause serveres æblekage. Eller 90 æblekager for at være mere præcis. Det er Karina Kristiansen, halinspektørens kone, der har taget en fridag for at sætte de mange kager sammen.

Karen Margrethe Simonsen er en af fire frivillige fra det udvalg, der har tilrettelagt dagen.

- Sidste år var vi meget spændte på, hvordan opbakningen ville være, men fordi det gik så godt, havde vi mod på at gentage succesen. Derfor søgte vi igen penge fra puljen Senior Bestemmer. Vi fik 43.000 kroner til festen, der rent økonomisk bare skal løbe rundt.

Hun og de andre i udvalget har sagt, at nu arrangerer de ikke festen mere.

Til gengæld kan det være, at halinspektør Lars Kristiansen kaster sig over opgaven.

- Jeg håber, at Cuben kan arrangere æblefesten næste år. Jeg har spurgt dagens hjælpere, om de vil give en hånd med næste år, for jeg har ikke let ved at finde 15 frivillige i dagtimerne, og det vil de gerne. Og så skal jeg have undersøgt, om jeg kan finde nogle pengepuljer at søge eller på anden måde kan finde økonomisk støtte til arrangementet, fortæller Lars Kristiansen.