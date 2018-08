Det ambitiøse mål er fortsat at få over 4000 flere seniorer i sving, og masser af ideer er i støbeskeen, mens andre venter på at blive udviklet.

Kolding Kommunes projekt 60+ frisk tilbyder et overflødighedshorn af aktiviteter for seniorer. I løbet af det første år fik projektet, som Kolding Kommune står bag, flere end 1100 seniorer i gang med fysisk aktivitet. Og fra politisk side har man gjort det toårige projekt permanent.

Fra mandag kan interesserede klikke sig ind på en ny hjemmeside og projektet 60+ Frisk, der skal få flere seniorer i Kolding Kommune i gang med fysisk aktivitet. Hjemmesiden har to indgange. Du kan enten skrive www.60plusfrisk.kolding.dk eller www.senioraktiviteter.kolding.dk" , hvis du vil finde den.Projektet 60+ Frisk er blevet til i et samarbejde mellem Kolding Kommunes sundhedsområde, seniorområdet og fritid- og idrætsområdet.Pengene til at fortsætte projektet er fundet ved at lave en omstrukturering indenfor en del af det forebyggende og opsøgende arbejde på seniorområdet.

Lene Lebechs erfaring viser, at de tilbud, hvor det social er en del af bevægelsen, har størst succes. Det er afgørende, at der er tid til en snak eller en kop kaffe.

Ingen spareøvelse

Hun er ikke et sekund i tvivl om, at det er vigtigt for de seniorer, der kan, at de holder sig i gang.

- Fysisk aktivitet er godt for os alle sammen. Det kan medvirke til, at vi kan klare de ting, vi gerne vil i dagligdagen og kan holde rigtig mange sygdomme fra døren. Det handler i bund og grund om at have det så godt som muligt så længe som muligt.

Lene Lebech understreger, at projektet ikke er en spareøvelse.

- Vi kan ikke måle resultatet af den øgede fysiske aktivitet i kroner og ører. Vi kan bare gøre vores til at udbrede det budskab, at du får det bedre både fysisk og psykisk, når du holder dig i gang.

Hun møder fortsat seniorer, der er holdt op med at dyrke motion, fordi de ikke kan følge med på de traditionelle hold mere og ikke kender til andre tilbud.

- Mandag åbner to nye hjemmesider, der rummer alle 60+ Frisk-tilbuddene. Hjemmesiderne skal være en hjælp til seniorerne og det personale, der arbejder med borgere, der gerne vil i gang med fysisk aktivitet, siger Lene Lebech.