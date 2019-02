Studiesøgende til åbent hus i Kolding: By og bolig kommer kun i anden række

Malu Uldall Møller (til højre) er studiebykoordinator hos Studieby Kolding, så hun svarer på mange spørgsmål om, hvor og hvordan man bor som ung studerende i Kolding. En af dem, som flytter til byen efter sommerferien er Terese Weng, som havde taget turen fra Hørsholm for at gå til åbent hus på SDU sammen med sin mor, Anne Mette. - Det afgørende er studiet, men det er et stort plus, at det er nemt at få en bolig, og at det er billigt i forhold til for eksempel København, siger Terese. Hendes plan er at læse designkultur, som udelukkende fås som studie i Kolding. Foto: John A. Petersen

Kolding har fået mange nye ungdomsboliger og flere er på vej. Det glæder de studerende, men ved åbent hus på Syddansk Universitet er beskeden også klar fra de unge: Det mest afgørende er, om Kolding har de rette studieretninger på hylden.

Kolding: En positiv overraskelse. Sådan tænkte Terese Weng, da hun gik på nettet for at tjekke boligsituationen i Kolding, fordi hun går med seriøse planer om at flytte til byen efter sommerferien. - I forhold til København er det både nemt og billigt at finde et sted at bo. Det er selvfølgelig rart, men det mest afgørende er selve studiet. Jeg vil gerne læse designkultur, og det kan man kun i Kolding, siger Terese. Selv om hun har besluttet sig, var hun lørdag alligevel til åbent hus på Syddansk Universitet for lige at snuse til atmosfæren både på universitet og i den by, som ser ud til at blive hendes hjem de kommende tre år.

Allerede i løbet af den første times tid var over 200 unge gået gennem svingdøren hos SDU, da man lørdag holdt åbent hus for at fortælle om de mange studieretninger, om jobmuligheder og om steder, man kan bo i Kolding, mens man studerer i byen. Foto: John A. Petersen

Garanti for bolig Her fik hun blandt andet talt med Malu Uldall Møller, som er koordinator hos Studieby Kolding. Malu kunne blandt andet udpege nogle af de ungdomsboliger, der ligger i umiddelbar nærhed af universitet. Lige uden for vinduet er de nyeste ved at blive bygget ud mod Østerbrogade. - Selve uddannelsen vil altid været det mest primære, når de studerende skal vælge studieby. Men bagefter er det rigtig rart for dem at få at vide, at hvis de flytter til Kolding, så kommer de altså til en by med boliggaranti, siger Malu. Boliggarantien omfatter studerende, der bor længere end 40 kilometer fra Kolding, og som ikke selv har fundet en bolig inden studiestart. - Der er visse krav, der knytter sig til garantien. Blandt andet må man ikke have sagt nej til en ungdomsbolig, fortæller Malu Uldall Møller. Målt på samtlige de videregående uddannelser er det omkring halvdelen af de studerende, som bor i byen. Andre tager tog, bus eller bil for at komme til undervisning. - Kolding er jo en god pendlerby. Den er nem at komme til, og den er også nem at komme fra. Og det er ikke alle, der har et studie, hvor man behøver at møde op hver dag, siger Malu.