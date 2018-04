Studerende spiste middag med verdenskendt kunstner på Trapholt

Kolding: Forleden mødtes den verdenskendte kunstner Mingwei LEE med Julie Jørgensen fra Vejen og spiste middag. Nogen almindelig date var det ikke - måltidet fandt sted i udstillingen på Trapholt.

Et af værkerne i Trapholts EAT ME udstilling er nemlig Mingwei LEEs The Dining Project. Som ung ensom studerende på Yale University efterlyste Mingwei personer til et kunstkoncept, hvor han aften efter aften mødtes med en fremmed i et iscenesat måltid på en time.

Studerende Julie Jørgensen deltog i en konkurrence på Trapholt og vandt aftenen med Mingwei LEE og det måltid, han selv havde tilberedt.

-Jeg har aldrig oplevet noget lignende: At spise middag med en person, jeg ikke kender, i en udstillingssal på Trapholt. Det har været en kæmpe oplevelse, som samtidigt har givet mig noget at tænke over i forhold til ensomhed blandt mennesker, fortæller Julie Jørgensen i en pressemeddelelse fra Trapholt

Værket The Dining Project er en del af Trapholts udstilling Eat Me, der kan ses frem til 21. maj.