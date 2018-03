Studerende kan stadig ikke skrue op for varmen: Nu har boligselskabet en mulig løsning

Boligselskabet Domea, der ejer studieboligerne, fortæller, at de har besluttet at skifte varmeveksleren og håber på, at det er løsningen.

- Det er eksperterne, der taler, og i og med at det er deres konklusion, har jeg meget tillid til, at det er løsningen, siger han.

- Vi har været langt omkring i undersøgelserne, og vi er kommet frem til, at vi sætter en ny varmeveksler op, der har en større varmeflade end den eksisterende. Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, at det er løsningen, men jeg tror, det er det, der skal til for at løse problemet, siger Michael Herold, der altså ikke vil udstede nogen garantier for, at en ny varmeveksler er løsningen.

Til gengæld fortæller han, at teknikere nu - forhåbentligt - har fundet en løsning, og at der inden længe vil kunne skrues op for radiatorerne i de studerendes hjem.

Vi har været langt omkring i undersøgelserne, og vi er kommet frem til, at vi sætter en ny varmeveksler op, der har en større varmeflade end den eksisterende. Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige, at det er løsningen, men jeg tror, det er det, der skal til for løse problemet

Måneder uden varme

For et par uger siden var JydskeVestkysten forbi Teglgårdsvej 25, hvor vi mødte to frustrerede sygeplejerskestuderende. De fortalte, at de ikke havde været i stand til at tænde for deres radiatorer i lidt over en måned.

- Det er mega utilfredsstillende, at vi ikke kan skrue op for varmen, og at vi skal gå rundt og sove med strikstrømper på, når vi kommer hjem i vores lejligheder. Jeg bliver irriteret, når jeg kommer hjem, sagde Betina Christensen, den ene af de to beboere.

De fortalte også, at de var blevet tilbudt en varmeblæser, men selv skulle betale for den strøm, den brugte, hvilket de kaldte uretfærdigt. Hvis alt går vel, kan de studerende dog gemme varmeblæseren væk inden for ganske kort tid.

- Vi krydser fingre for, at det her er løsningen, siger Michael Herold.