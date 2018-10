Stripperkongen fylder 75: Jeg skal bæres ud herfra

Restauratør Peter Jørgensen fra værtshuset New York City i Låsbygade fejrer sin 75-års fødselsdag med musik og kolde øl.

Kolding: Der er lagt op til fest på værtshuset New York City i Låsbygade. På mandag 15. oktober fylder indehaver Peter Jørgensen nemlig 75 år. Og det kommer ikke til at gå stille for sig.

Han har inviteret bandet John Mogensen Kopi til at spille, og blandt gæsterne regner han med at se en masse af de gamle musikere, som han selv har spillet med.

Peter Jørgensen er uddannet på slagtøj ved musikkonservatoriet i Aarhus og arbejdede efterfølgende som musiker på krydstogtskibe, inden han skiftede til værtshusbranchen, hvor han siden 1976 har ejet forskellige barer, diskoteker og værtshuse i både Jylland, Tyskland og på Fyn. Blandt andet Don Quijote i Kolding, hvor han indførte ugentlige stripshows og fik tilnavnet Stripperkongen.

For et par år siden kunne han fejre 40 års jubilæum som restauratør, og i den forbindelse sagde han til Ugeavisen Kolding:

- Jeg har ikke tænkt mig at stoppe. Jeg tror sgu, jeg skal bæres ud herfra. Jeg er af den overbevisning, at når man først går på pension og sidder på sin stol og triller tommelfingre, så er man på sidste vers.

Fejringen på mandag starter kl. 16 og musikken spiller fra kl. 19.