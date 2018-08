Stribevis af spareforslag i spil: Hjemmehjælp kun hver tredje uge og ingen gratis mad i vuggestuen

En lang række af forslag til besparelser fordelt over næsten alle kommunale områder i Kolding bliver i den kommende tid vurderet af byrådet, der nu går i gang med at finde de næsten 100 millioner kroner, som kommunen mangler på sit budget næste år.

Det er nogle af de spørgsmål, som politikerne i Kolding Byråd skal tage stilling til i den kommende tid i forbindelse med, at budgettet for 2019 skal landes, og de grå skyer over kommunens økonomi skal væk.

Kolding: Skal hjemmehjælpsmodtagerne i Kolding kun have gjort rent hver tredje uge i stedet for hver anden uge i fremtiden?

Griber byrådet ikke ind, er der udsigt til følgende underskud på kommunens budgetter (i parentes er nævnt de beløb, man forventede, da 2018-budgettet blev vedtaget). Der har tidligere på sommeren været andre tal i spil, men det var før, regeringsaftalen blev landet.2019: - 96,7 millioner kr. (-43 mio. kr.) 2020: - 69 millioner kr. (-42 mio. kr.) 2021: - 108 millioner kr. (+ 40 mio. kr.) 2022: - 32 millioner kr. Kommunens likviditet (kassebeholdning) skal overholde den såkaldte kassekreditregel. Det vil sige, at den ikke må blive negativ set som et gennemsnit over 365 dage.

Drop gratis vuggestuemad

Blandt forslagene er altså at skære i den praktiske hjemmehjælp, så der kommer til at gå tre uger imellem, at hjemmehjælpsmodtagerne får gjort rent. Også klippekortordningen, der giver de ældre mulighed for at få lidt ekstra hjælp, risikerer at forsvinde.

Forældre til børn i vuggestuer risikerer, at de fremover selv skal sørge for mad til deres poder, når de skal i daginstitution. Et forslag går nemlig på at droppe den gratis mad til vuggestuebørnene.

Normeringen i både sfo'er og daginstitutioner kan blive forringet, Naturskolen står ifølge et forslag til at blive nedlagt, og så kan der blive tale om 100 procents lukkedage i dagpleje og daginstitutioner flere dage om året.

Desuden kan planlagte anlægsprojekter som for eksempel cykelstien ved Almind Hule og halfaciliteter i Lunderskov, Vester Nebel og Brændkjærområdet blive skrinlagt.