Kolding: Unge mennesker, der larmer og støjer med især musik fra de store soundboxes, har tilsyneladende bidraget til at mange beboere i området omkring den populære badebro i Strandhuse har fået ødelagt en del af deres sommer de seneste måneder.

Det forklarer repræsentanter for to grundejerforeninger i området, en række naboer og for boligorganisationen i den fælles klage til borgmester Jørn Pedersen (V), de for nylig sendte afsted. Her fortæller de, at de "igen i år" har været "voldsomt generet" af unge og deres soundboxes, der kan spille særdeles høj musik. Dertil kommer råben, hvinen og støjende ræs med biler på parkeringspladsen om aftenen og natten.

- Vi er således meget påvirkede af dette for os store problem. Vi er bekendt med, at flere overvejer at sælge deres bolig på grund af uroen, skriver repræsentanten for beboere på Fjordvej, formændene for grundejerforeningerne Terrasseparken, Lyshøjallé og formanden for boligorganisationen Alfabo blandt andet.

De peger på, at mange naboer ikke har kunnet opholde sig på deres terrasser på grund af støj og i stedet har været nødt til at rykke indenfor.