Stribevis af indbrud har ramt Kolding de seneste dage

Politiets døgnrapporter fra mandag og tirsdag tæller i alt 15 indbrud, som stort set alle er spredt ud over hele kommunen. Politiet vurderer ikke, at der er tale om et unormalt højt antal.

Kolding: Ferietid er lig med tomme lejligheder og villaer. Måske er det derfor, at der på tværs af hele Kolding Kommune har været stribevis af indbrud i løbet af de seneste dage. Politiets døgnrapporter fra mandag og tirsdag tæller således 13 indbrud fra Vester Nebel i nord til Sønder Stenderup i syd. For politiet kan det dog på nuværende tidspunkt være svært at konkludere, om antallet af indbrud er noget ud over det sædvanlige. Det vil først vise sig, når folk begynder at vende hjem fra ferie, og alle anmeldelserne bliver talt op. - Men vi ser nogle gange, at der er en stigning af indbrud i ferieperioder. Andre gange ser vi det ikke. Indtil videre synes jeg ikke, der er noget alarmerende, siger Finn Ellesgaard Nielsen, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi. Vicepolitiinspektøren har kigget tilbage på en længere periode end bare de seneste dage, men ud fra de opgørelser er han ikke parat til at konkludere, at Kolding er hårdere ramt af indbrud end normalt. - Indtil videre ser det ikke unormalt ud, men vi er stadig først i sommerferien, så vi får først de fulde overblik, når folk er kommet hjem og efteranmelder indbrudene, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Her er indbrudene sket Tre indbrud på Vonsildvej

Et indbrud på Bakkegærdet

Et indbrud på Hjarupvej

To indbrud på Brennerpasset

Et indbrud på Fjordskrænten

Et indbrud på Solsikkehave

Et indbrud på Kringsvej

Et indbrud på Dalbyvej

Et indbrud på Karensmindevej

Et indbrud på Hundsborgsvej

Møbler og smykker Politiet er på nuværende tidspunkt ikke klar over, hvad der er blevet stjålet fra flere af stederne. Det skyldes, at folk ikke er hjemme, men har anmeldt det på baggrund af eksempelvis alarmer. Finn Ellesgaard Nielsen kan dog oplyse, at blandt andet er blevet stjålet designmøbler på flere adresser, mens der også er blevet stjålet smykker flere steder. Kun få af indbrudene ser ud til at have relation til hinanden. Det gælder to indbrud på Brennerpasset og tre på Vonsildvej. - Man skal altid passe på med at sige, at det er samme gerningsmand, der står bag, men det er der meget, der tyder på, og det er noget, vi efterforsker efter, siger Finn Ellesgaard Nielsen. - Indtil videre er det meget spredt. Det siger ikke så meget, men det er en af de ting, vi kan konkludere, siger han.