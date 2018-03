Strejkevarsel for 125 sygeplejersker: Ældre i Kolding kommer i klemme

- Konflikten kunne ramme opgaver som for eksempel medicindosering, samtaler eller vurdering af hvilke hjælpemidler, der skal bestilles til en borger. En konflikt kan også forsinke udskrivelser fra sygehuset. Det er ikke nødvendigvis akut at blive udskrevet, hvis borgeren er på et sygehus, hvor der er personale, der kan tage sig af vedkommende. En strejke vil handle om alt arbejde, der kan vente og udsættes. Det bliver et sammensurium af stort og småt, svarer han.

- Vi har varslet konflikt for 125 sygeplejersker i Kolding Kommune. Og det gælder alle sygeplejersker på plejehjem og i hjemmeplejen. Hvis forhandlingerne i forligsinstitutionen ikke fører noget med sig, skal vi have et nødberedskab klar til den 4. april, hvor konflikten tidligst kan bryde ud. En del af nødberedskabet er at aftale, hvor mange sygeplejersker, der skal blive tilbage, hvis strejken kommer, fortæller John Christiansen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd i Kreds Syddanmark.

Kolding: Det er for tidligt at sige, hvordan en konflikt vil ramme plejehjemsbeboere og modtagere af sygepleje, hvis sygeplejerskerne i Kolding Kommune går i strejke. Det spørgsmål kan de ældre og deres pårørende først få et mere konkret svar på, når Kolding Kommune og fagforeningen Dansk Sygeplejeråd har forhandlet sig frem til, hvordan det lokale nødberedskab på området skal være.

125 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, der er ansat i Kolding Kommune, er udtaget til konflikt.Det gælder alle sygeplejersker ansat på Koldings kommunale plejehjem og i sygeplejen. Desuden er sygeplejersker ansat på: Centret for inkontinens, Marielund - Center for socialpsykiatri, Senior- og socialforvaltningen i Domhusgade, Sundhedsfremme og forebyggelse i Klostergade og Vesterløkke, Center for midlertidigt ophold, omfattet. Det samme er akutsygeplejersker på Vesterløkke.

Hvorfor Kolding

Hvad tror du, en konflikt vil betyde for de ældre?

- Det er ikke dem, vi ønsker at ramme, men det er desværre dem, der kommer i klemme. Jeg håber, at de har en forståelse for, at det at være ansat i det offentlige skal være attraktivt, så de også fremover får sygepleje og sygeplejersker af høj kvalitet. Jeg håber også, at de har forståelse for, at det er en nødvendig omkostning, der forhåbentlig ikke varer for længe.

Mange har sympati med ældre, der er afhængige af hjælp, hvad betyder det for jer?

- Det har vi jo også. At yde omsorg er en stor del af vores arbejde. Det er ikke vores ønske at genere de borgere, vi hjælper. Vi gør det, fordi vi ønsker, at de offentligt ansatte også skal have del i det opsving, der er i samfundet, siger John Christiansen.

I har valgt at varsle strejke i udvalgte kommuner, hvorfor er Kolding på den liste?

- Fordi Kolding er en relativt stor kommune, der ligger et sygehus og vi løser mange opgaver på kryds og tværs. Vi har ikke noget udestående med kommunen. Vores arbejdsforhold der er hverken bedre eller dårligere end i andre kommune. Det er ikke Kolding Kommune men Kommunernes Landsforening, vi er i konflikt med, siger kredsformanden.

Seniorudvalget blev orienteret om situationen på et møde tirsdag.

- Tirsdag havde fagforeningernes sidste frist for at melde ind, hvad der bliver ramt. Vi har nedsat en gruppe i forvaltningen med administrations- og retssikkerhedschef Inge Lehmann i spidsen. Gruppen skal arbejde med, hvordan man håndterer situationen og forhandle et nødberedskab, fortæller seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF).