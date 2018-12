Strejkende skraldemænd til møde fredag morgen

I alt måtte omkring 6000 husstande kigge langt efter skraldemændene torsdag, men direktør Henrik Meldgaard fra Meldgaard Miljø forudser altså, at de er tilbage på arbejdet fredag morgen, og at de fleste af de fyldte skraldespande og affaldssække vil være væk, inden weekenden starter.

Kolding: De strejkende skraldemænd hos Meldgaard Miljø A/S samles til møde tidligt fredag morgen klokken 05.30, hvorefter det forventes, at de genoptager arbejdet med at indsamle affald i Kolding efter et døgns arbejdsnedlæggelse.

JydskeVestkysten erfarer, at skraldemændenes utilfredshed blandt andet skyldes for stramme vagtplaner.

- Men denne gang er det ikke noget personligt. Det handler om organiseringen af arbejdet, og lige nu arbejder vi på en handlingsplan, som vi fremlægger for folkene fredag morgen. Og så regner jeg med, at de genoptager arbejdet, siger han.

Hos Kolding Kommune beklager renovationschef Henrik Martinsen arbejdsnedlæggelsen overfor de mange berørte borgere.

- Det er svært uheldigt, at borgerne ikke får hentet deres affald, og jeg er overrasket over, at de ansatte hos Meldgaard Miljø nu nedlægger arbejdet igen. Det er super uheldigt, at de ikke kan få deres medarbejdere til at køre, siger han.

Kolding Kommune har udliciteret affaldsindsamlingen til Meldgaard Miljø A/S, og ifølge kontrakten har virksomheden fem hverdage til at få løst konflikter, som opstår. Derefter står det Kolding Kommune frit for at få andre til at overtage opgaven med affaldsindsamlingen i kommunen.

Henrik Martinsen modtog torsdag eftermiddag beskeden fra Meldgaard Miljø A/S om, at virksomheden tror og håber på, at arbejdet genoptages fredag.

- Det er vi selvfølgelig glade for siger han.

Han oplyser, at Kolding Kommune forlanger at få en redegørelse om den aktuelle arbejdskonflikt fra Meldgaard Miljø A/S.