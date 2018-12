Strejkende skraldemænd går tidligst igang igen mandag

De medarbejdere hos Meldgaard Miljø A/S, som står for affaldsindsamlingen i Kolding Kommune, besluttede nemlig tidligt fredag morgen at fortsætte deres arbejdsnedlæggelse, som begyndte torsdag morgen.

Ekstra pres

Henrik Meldgaard ønsker ikke at gå i detaljer om årsagen til arbejdsnedlæggelsen. Dog oplyser han, at den vedrører arbejdets udførelse og organisering blandt andet i forhold til de nye to-delte affaldsspande, som er indført i dele af Kolding Kommune.

- Det har givet noget ekstra pres, som vi skal have fundet en løsning på, og det er jeg overbevist om, at vi bliver enige om på mandag, siger han.

Hos Kolding Kommune beklager renovationschef Henrik Martinsen arbejdsnedlæggelsen.

- Det er rigtig uheldigt for vores borgere. Men vi er blevet oplyst om, at skraldefolkene hos Meldgaard samles igen mandag morgen klokken 05.30, og at virksomheden helt bestemt tror, at arbejdet derefter bliver genoptaget, siger han.

Indtil videre foretager Kolding Kommune sig ikke yderligere i forbindelse med arbejdsnedlæggelsen, fordi Meldgaard Miljø i sin kontrakt med Kolding Kommune har fem hverdage til at få løst en konflikt. Først derefter kan kommunen tage initiativ til at få en anden operatør til at indsamle affaldet hos borgerne.

Hvis skraldespanden eller sækken er fyldt helt op hos dem, som ikke har fået afhentet affald rettidigt, skal man blot stille en pose eller flere ved siden af.

- Så skal vi nok tage dem med, når vi kommer næste gang, lover Henrik Meldgaard.