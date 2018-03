Strejke kan forsinke byggerier og kørekortet kan ikke fornys

Cirka 830 medarbejdere i Kolding Kommune er udtaget til at strejke fra onsdag den 4. april. Blandt andet er HK'erne i Borgerservice og byggesagsafdelingen udtaget til at strejke. - Men det er beklageligt, at vi bliver ramt i byggesagsafdelingen. Tingene kører stærkt i Kolding lige nu. Afdelingen knokler for at kunne følge med, og hvis vi kommer bagud, så vil det give efterdønninger. Det kommer vi ikke udenom, siger Thomas Boe, der er kommunaldirektør i Kolding Kommune. Arkivfoto: Morten Pape