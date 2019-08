Streetfood Festival trak mange gæster: Atmosfæren var bare lige i skabet

Sidste år blev festivalen første gang holdt på Buen, men byggeriet af et nyt kontorhus betød, at festivalen skulle finde en ny placering. Arrangøren vurderede sidste år, at omkring 10.000 gæster kiggede forbi Buen, hvilket var mere end tre gange så mange, som han havde forventet, og i år tog besøgstallet endnu et hop op ad.

- Det har langt overgået, hvad vi kunne forvente. Det gælder både for os som arrangør og de madboder, der har været med. Der har virkelig været god opbakning. Gæsterne har været så positive omkring lokationen, maden og ikke mindst vejret. Vejret er vi ikke herre over, men det har også spillet med fredag og lørdag, siger Nicklas Nielsen, der til daglig er medejer af The Mokka Café, og nu også tovholder på festivalen, der kører fra fredag til søndag aften klokken 21.

Første udgave af Kolding Streetfood Festival blev afviklet på Buen, men her skyder et nyt kontorhus op, så festivalen var i år rykket til den sydlige lystbådehavn. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Klar igen næste år

Udskænkningsstederne og de 14 forskellige madboder havde altså forrygende travlt, og det betød også, at gæsterne i perioder skulle være lidt tålmodige, når de bestilte deres mad.

- Madboderne er yderst tilfredse. Det er professionelle folk, der har været med, men der har været lidt ventetid på at få maden. Mange af dem, der er med, er restaurationsfolk, der gerne vil lave maden fra bunden. Det betyder, at maden er frisklavet, men det betyder også, at mange af boderne havde ventetider på 30 minutter. Nogle af stederne var det også mere end 30 minutter. Men heldigvis har de fleste sagt, det var værd at vente på, siger Nicklas Nielsen, der er meget tilfreds med den nye lokation, der skabte en god atmosfære.

- I år havde vi lavet en cirkel, hvilket betød, at folk kunne cirkulere rundt. Det kunne man ikke sidste år. Det har givet lidt luft. Så jeg tror ikke, at folk har følt, at det var så klemt som sidste år, selvom der var mange mennesker, siger Nicklas Nielsen, der håber, at festivalen kan komme igen på havnen næste år.

- Vi vil gerne. Men nu skal vi i dialog med havnen, og havnen skal i dialog med fastliggerne i havnen. Men vi vil gerne prøve igen. Atmosfæren var bare lige i skabet, siger Nicklas Nielsen.