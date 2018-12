Stram Kurs demonstrerer landet over: Sådan er det gået

Haderslev

Dagen efter, den 9. september, demonstrerede Rasmus Paludan i Haderslev. Her var godt 300 mennesker mødt op til en moddemonstration mod Stram Kurs. Politiet valgte desuden at spærre en vej, sådan at Rasmus Paludan ikke kunne nå frem til det mål, han ellers havde sat sig. Under demonstrationen blev der smidt både æg og kanonslag.

Fem unge fra statsskolen i Aabenraa var blandt andet mødt op for at høre mere om Rasmus Paludans politik.

- Han skal have lov at sige sin mening, vi bor i Danmark, og her har man ytringsfrihed, men jeg synes, det er sørgeligt, at der skal bruges så mange ressourcer og bruges politiafspærringer på en mand, som bare er provokerende. Selvfølgelig han må sige, hvad han vil, men han er bare pisseprovokerende, lød det fra Saidm en beboer i Varbergparken, hvor demonstrationen blev holdt.