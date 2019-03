Stort rådgivningsfirma har købt Kolding-virksomheden Bossen & Hansen

- Vi er glade for at komme ind i en større koncern, som vi værdimæssigt deler holdninger med. Vi mener, at vi sammen kan skabe god synergi indenfor anlægsområdet. Jeg er meget tilfreds med, at vi beholder identiteten - herunder også vores navn og roller - nu er vi blot sat ind i en større og stærkere sammenhæng, udtaler Finn Hansen, der administrerende direktør for i Bossen og Hansen.

Vi glæder os

I 1999 grundlagde Finn Hansen sammen med Preben Bossen firmaet, der leverer rådgivning indenfor blandt andet jernbaneteknik, el, brandanlæg og energioptimering. De nye ejere, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, har eksisteret siden 1961 og ejes af EKJ Fonden og en gruppe medarbejdere. Firmaet har omkring 250 medarbejdere i København, Odense, Aalborg og Viborg med datterselskaber i Roskilde og Bulgarien.

- Denne overtagelse skal især ses i lyset af vores vedtagne forretningsstrategi, hvor et af målene frem mod 2021 er at vokse og udvikle bestående og nye forretningsområder gennem opkøb. Vi glæder os rigtig meget over at få Bossen og Hansen A/S med ind i EKJ- koncernen, for det betyder, at vi får øget kapaciteten og styrket fagligheden indenfor anlæg og baneområdet, udtaler Henrik Juul Sørensen, der er administrerende direktør i EKJ.