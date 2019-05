Stort politiopbud i Skovparken: Uligevægtig mand sendt på skadestuen

KOLDING: Skovparken i Kolding var mandag eftermiddag centrum for et stort rykind af betjente, patruljebiler, brandvæsen og reddere.

Ifølge vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Jeppe Thranum, skyldes det store politiopbud en uligevægtig mand, der opførte sig mystisk.

- Vi får et opkald klokken 17.40 om en mand, der står i vinduet på 3. sal og råber, mens han kaster ting ud af vinduet. Vi var bekymrede for, hvorvidt han kunne finde på at springe ud, så det ender med at vi får rekvireret både brandvæsen med springpude og en såkaldt forhandler.

Heldigvis blev der ikke brug for nogen af delene.

- Manden endte med at lukke os ind i lejligheden til en snak. Efterfølgende blev han kørt til en psykiatrisk skadestue, da det vurderes, at han var til fare for sig selv, oplyser vagtchefen.