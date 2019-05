Stort plejefirma lukker afdeling i Odense: Firmaet har lært af konkursen i Kolding

Kære Plejes bestyrelsesformand, Øjvind Hulgaard, forsikrer, at lukningen af afdelingen i Odense ikke får konsekvenser for de godt 500 hjemmehjælpsmodtagere, som selskabet hjælper i Kolding.

Kolding: Kære Pleje, der er Koldings største private leverandør af hjemmehjælp, lukker sin afdeling i Odense Kommune, fordi politikerne der har besluttet at ændre på afregningsmodellen. Advokat Øjvind Hulgaard, der er bestyrelsesformand i Kære Pleje, forsikrer, at lukningen i Odense er uden konsekvenser for de godt 500 hjemmehjælpsmodtagere, som har valgt plejefirmaet i Kolding.

Kære Pleje er en privat leverandør af hjemmepleje. Selskabet har base i Kolding og afdelinger i Odense, Fredericia og Middelfart.Kære Pleje indgik i 2015 et samarbejde med Odense Kommune og blev godkendt som en af de private leverandører, som borgerne kunne vælge. I Odense hjælper firmaet omkring 200 borgere og beskæftiger omkring 60 medarbejdere. Selskabet lukker afdelingen i Odense til efteråret. I Kolding hjælper Kære Pleje godt 500 borgere. Selskabets bestyrelsesformand, Øjvind Hulgaard, fortæller, at selskabets afdelinger drives uafhængigt af hinanden, og at borgere og ansatte i Kolding ikke vil blive berørt af lukningen i Odense.

- Vi har prøvet at brænde fingrene, og det har vi i den grad lært af. Hvis ikke vi tror på, at vi kan drive en rentabel forretning, så har vi som bestyrelse pligt til at sige stop. Det er politikerne, der bestemmer, hvilke pris kommunerne vil betale, og den nye afregning i Odense giver ikke mening for os.

- I den her sektor har vi oplevet rigtig mange konkurser. Det så vi sidst i Kolding i 2014, da priserne blev så lave, at flere private leverandører gik konkurs, og det ønsker vi simpelthen ikke, forklarer Øjvind Hulgaard.

Regnestykket går ikke op

Han forklarer, at den nye afregningsform i Odense går ud på at inddele borgerne i kategorier, og så får plejefirmaerne betaling ud fra hvilken kategori borgeren er i.

- Så er det op til os at sørge for, at borgeren får den pleje, han eller hun skal have. Vi har forholdsvis mange borgere, der kræver meget pleje og dermed megen tid fra vores side, og til dem vil vi fremadrettet få en væsentlig lavere betaling. Kommunen siger, at der også vil være borgere, der kræver mindre pleje, men vi kan ikke få det regnestykke til at gå op og ser omlægningen som en spareøvelse fra kommunens side.

Søren Windell (K), der er ældre- og handicaprådmand i Odense Kommune, medgiver over for Fyens Stiftstidende, at serviceniveauet kommer til at falde hos de private leverandører, når der kommer en ny afregning af takster.

- Det ærgrer mig, at Kære Pleje ikke har givet det en fair chance. Men jeg forstår også godt, at man, når man som virksomhed mister en del af sin omsætning, bliver bekymret. Men afregningen har været for høj hos de private, udtaler han til Fyens Stiftstidende.