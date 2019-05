Stort jæger-arrangement i Vamdrup: Huntress Freya håber, at kvinderne også dukker op

Freya Chalotte Askjær blogger om sit jægerliv, og som Huntress Freya har hun 5400 følgere på Instagram. Nu kan man møde hende i Vamdrup. - Jeg har alrid været et naturmenneske, og jeg var sådan et barn, der skulle slæbes hjem, når jeg var ude i skoven og fange haletudser. Og for mig er det en forlænget arm af at være naturpige, at man også lever af naturen, når man lever med naturen, siger Freya, der var midt i fyrrene, da hun tog beslutningen om at blive jæger. Privatfoto

I Vamdrup ligger Jyllands største flugtskydningsbane, og den er centrum for den første udgave af Hunting Skills, hvor både nysgerrige og erfarne jægere kan få et indblik i jægerlivet gennem en hel dag med arrangementer, og hvor der også er mulighed for selv at prøve at skyde.

VAMDRUP: Programmet er virkelig omfattende, når Danmarks Jægerforbund den 2. juni tager sigte mod Vamdrup og holder Hunting Skills 2019 i det nye anlæg på Vamdrup Skydecenter. Arrangementet, som holdes for første gang, henvender sig særligt mod nyjægere eller folk, der overvejer at blive jæger. Derfor er der fokus på emner som: Jægerlivet efter jagtprøven, buejagt - sådan kommer du i gang, hav-og strandjagt - sikkerhed til søs, riffeljagt - valg af kalibre og optik. Og selvfølgelig kan man også lov til at prøve at skyde. Den lokale forening sponsorerer de første 24 lerduer plus patroner til dagens gæster. - Vi har længe haft et ønske om at lave et tilbud om efteruddannelse til nyjægere, der er ved at samle sig erfaring, og samtidig vil vi gerne vise for interesserede, hvad jægerlivet indebærer, hvis man går med interessen, men ikke rigtig ved, hvordan man kommer i gang, siger Dorthe Fallesen Frimann, der er Nyjægerkoordinator hos jægerforbundets kreds 4. Hun tilføjer, at arrangementet i Vamdrup er så bredt, at det også appellerer lige fra erfarne jægere og til børn, som kan høre om projektet Naturligvis, der handler om, hvordan man som jæger eller fisker får sig en masse naturoplevelser i øjenhøjde. - Vi håber, det bliver et arrangement, som vi kommer til at holde hvert år, siger Dorthe Fallesen Frimann om perspektivet på Hunting Skills.

Hunting Skills 2019 Der er Hunting Skills 2019 for hele familien Vamdrup på søndag den 2. juni. Programmet varer fra kl. 09 til 16.09.00: Velkomst, jagthornblæsere 09.30: Mød Schweissføreren. Eftersøgning og forlægning af hjortevildt. Med smagsprøver på grill 10.45: Opvisning, F.T. Spaniels Klubben 11.30: Foredrag, mød blogger og nyjæger, Huntress Freya 13.00: Mød Schweissføreren. Eftersøgning og forlægning af hjortevildt. Smagsprøver på grill 14.15: Opvisning, F.T. Spaniels Klubben 15.00: Foredrag, mød Reguleringsjægeren - Jagten på invasive arter



Her er også: Udstillere som Kolding Jagt og Fiskeri, snipeNstrike og Vildt & Delikatesser, Danmarks Jægerforbund-Kreds 4, Kolding Jægerråd, projekt Bliv Naturlig´Vis.



Man kan smage vildt, som grilles.



Jagtbanen er åben hele dagen, Vamdrup Jagtforening sponsorerer de første 24 duer inkl. patroner.



Adressen er: Vamdrup Jagtforening, Hafdrupvej 8 i Vamdrup.

Foto: Foto: Jacob Schultz Alle er velkomne, når Vamdrup Jagtforening lægger skydebane til den første udgave af Hunting Skills 2019. Det er Jyllands største flugtskydebane, der blev indviet i 2016. Arkivfoto: Jacob Schultz

Jæger-blogger I anlægget, som blev indviet i Vamdrup i 2016, kan man møde stribevis af udstillere indenfor jagt og fiskeri, og der bliver flere foredrag i løbet af dagen. Et af de første bliver med jæger-blogger Freya Chalotte Askjær, som fra klokken 11.30 fortæller om www.huntress.dk, som er den blogside, hvor man kan følge hendes liv som jæger. Det har hun været i to år nu, så derfor er hun helt i øjenhøjde med dem, som arrangementet henvender sig til. - Jeg vil fortælle om, hvorfor jeg kom i gang med at være jæger, og så vil jeg også give mit bud på, hvordan man kommer ind i jæger-verdenen, når man har fået taget sit jagttegn, for det kan nemlig godt være lidt af en opgave for nye jægere, fortæller Freya, som på sin blog kalder sig Huntress Freya.

Naturen på tæt hold Hun håber, at også kvinder har lyst til at komme forbi på søndag. Også selv om det er deres mænd, der går på jagt. - Måske får de en forklaring på, hvorfor deres mænd går på jagt, og måske får de også selv lyst til at begynde, siger Freya, der selv har mange gode bud på, hvorfor jagt er så interessant for hende. Det handler både om selve jagten, om at skaffe sin egen føde - og så om naturoplevelsen: - Jægere bruger mange timer i skoven, hvor man bare sidder og venter. Man oplever skoven vågne og følger den rytme, naturen har. Skoven opleves helt anderledes om aftenen, end da man kom om morgenen, siger Freya. Dagen begynder klokken 09, hvor man kan høre nogle af landets bedste jagthornsblæsere, som er tilknyttet jagtforeningen i Vamdrup. - Det er en temmelig stor oplevelse i sig selv. Vi glæder os til at vise vores anlæg frem til interesserede, der ikke har set det før, siger Søren Autrup, der er formand for Vamdrup Jagtforening.