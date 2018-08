Stort gulvfirma går konkurs: 100 mand mister arbejdet

- De går konkurs af flere årsager. Virksomheden har været igennem flere svære år, og man var begyndt at tro på, at tingene gik i den rigtige retning. Men udviklingen gik nok for langsomt. I hvert fald for dem der skulle bakke op, blandt andet banken. Og så har man haft specielt én entreprise, der er gået helt galt. Der har nok været flere, hvor det gik galt, men særligt én har været dyr, siger Jan Bruun Jørgensen.

Virksomheden, der primært løser opgaver for erhvervskunder over hele landet, beskæftigede 100 mand. 45 mand havde base i Brøndby, og der var 55 mand i Kolding, oplyser Jan Bruun Jørgensen, som skifteretten har udpeget som kurator.

Gulventreprise Danmark er blandt Danmarks største inden for gulvbelægning til erhvervskunder. Derudover tilbød virksomhedens selskaber også gardiner og solskærmning. Hovedaktionærerne i selskabet er Garant Tæppeeksperten A/S og Kolding-virksomheden Bjert Invest.

Egenkapitalen forsvandt

Holdingselskabet Gulventreprise Danmark A/S kom ud af 2017 med et underskud på 18 millioner, og ledelsens vurdering var, at resultatet var "meget skuffende", og i regnskabet henviste man til store underskud i entrepriseselskaber P. Rasmussen + Sønner A/S og Burcharth Gulventreprise. Det dårlige resultat barberede egenkapitalen ned fra et plus på 13,8 millioner kroner til et minus på 4,3 millioner kroner.

Torsdag var det så slut, og de mange gulvlæggere blev sendt hjem.

- Lige nu er de sendt hjem, og vi prøver at få et overblik over, hvad der skal ske. Hvad er det for nogle entrepriser vi har i gang? Hvad skal der ske? Det kan jo være, at vi er heldige at finde en køber, siger Jan Bruun Jørgensen, der nu går i gang med at redde trådene ud, blandt andet i forhold til de detailkunder, der har købt et tæppe hos Garant Kolding.

- Der er en række kunder, der har forudbetalt, og hvis tingene ligger derude, så har man samlet tingene sammen. Det skal vi nok finde ud af. Men det gælder kun for de kunder, hvor varen allerede står i butikken. Men der er også nogle, der kan have forudbetalt, uden at varen er kommet hjem, og de har nok tabt deres penge, siger Jan Bruun Jørgensen.