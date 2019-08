Stort galleri: Se de mange billeder fra årets veteranudstilling

I denne weekend er der igen i år veteranudstilling og kræmmermarked på Landbomuseet i Kolding. Som noget nyt er forskellige modelflyveklubber inviteret med på udstillingen, og de havde både medbragt diverse flyvemaskiner fra 2. verdenskrig og ikke mindst en drone, der kunne tage billeder ud over hele pladsen.

Kolding: For første gang er det ikke blot lyden af motorer fra biler og traktorer, der fylder på pladsen ved Landbomuseet, hvor der i denne weekend er veteranudstilling og kræmmermarked. I luften er der også en underlig summen, som får de fleste besøgende til at vende blikket mod himlen. Over dem hænger en lille drone og over højtaleranlægget lyder instruktionerne til de besøgende, at de skal huske at smile, for nu bliver der taget billeder af dem fra luften. Bevæger man blikket fra himlen og rundt på pladsen vil man hurtigt få øje på en mand, der dybt koncentreret og med kyndig præcision via en stor controller fører dronen rundt over pladsen. - Jeg har fløjet med drone i ti år, men det er da med lige at holde tungen lige i munden. Det blæser jo lidt i dag, siger Kaare Nissen, som er dagens dronepilot. Han deltager i år på veteranudstillingen for første gang ikke bare dronen, men også med en hel række af modelfly, som blandt andet er udformet efter fly fra 2. verdenskrig. - Jeg synes, de er særligt interessante, fordi jeg kan huske at have set dem på himlen i løbet af min barndom. Det vakte min interesse for modelfly og teknik allerede dengang, og det har holdt ved lige siden, siger Kaare Nissen, der har været medlem af modelflyveklubben i mere end 20 år.

Man bliver meget nostalgisk af at stå og kigge rundt på de mange både traktorer og biler, og at de er så velholdte, det er en fornøjelse at se. Det bringer virkelig mange minder frem. Man skal forstå, at vi jo begge to er vokset op før, der var noget, der hed en computer, så vi snakkede om traktorer og motorer i stedet for. Kaare Nissen, dronepilot.

Foto: Peter Leth-Larsen På udstillingen finder man både gamle biler, traktorer og modelfly. Foto: Peter Leth-Larsen

Minder fra barndommen Med på veteranudstillingen er også Tommy Olsen, som er formand for Ellehammer RC Klub. Han har også en stor passion for modelfly, men for både Kaare og Tommy er der også andre ting på pladsen, der bringer gode minder frem. - Hvis man eksempelvis kigger over på de modeller, der står derovre, siger Tommy Olsen og peger på tværs af pladsen over mod nogle gamle grå traktorer af mærket Ferguson: - Sådan en har jeg godt nok kørt rundt på i mange timer i min barndom. Vi skulle hjælpe til med at få kartoflerne op ad jorden dengang. Vi tog fri en hel uge ekstra fra skolen for at kunne være med. Det var dengang, det hed kartoffelferie og ikke efterårsferie, som det gør i dag, siger Tommy Olsen, mens der bliver nikket bekræftende hos Kaare Nissen: - Man bliver meget nostalgisk af at stå og kigge rundt på de mange både traktorer og biler, og at de er så velholdte, det er en fornøjelse at se. Det bringer virkelig mange minder frem. Man skal forstå, at vi jo begge to er vokset op før, der var noget, der hed en computer, så vi snakkede om traktorer og motorer i stedet for, siger Kaare Nissen og griner.

Foto: Peter Leth-Larsen Ved middagstid lørdag havde cirka 300 besøgende været forbi veteranudstillingen og det tilhørende kræmnmermarked. Foto: Peter Leth-Larsen

Det sociale Både Kaare og Tommy sætter stor pris på at få lov til at være en del af veteranudstillingen og at kunne dele deres passion med andre. - Det er rigtig hyggeligt at være en del af det herude, så vi er meget beærede over invitationen. For os handler det jo ligeså meget om selve modelflyene, som det handler om at have noget at være sammen om rent socialt, siger Kaare Nissen, inden der igen bliver annonceret over højtalerne, at nu er det snart tid til, at der skal flyves med modelfly over pladsen: - Vi skal have det lille hvide fly med det smilende ansigt foran på vingerne lige om lidt. Det er nemlig mine børnebørns yndlings, siger Kaare Nissen, inden det lille fly letter og forsvinder op imod himlen over Landbomuseet. Veteranudstillingen fortsætter søndag, hvor der åbent fra 10-16.

Foto: Peter Leth-Larsen Man er som besøgende mere end velkommen til at få en snak med ejerne af de gamle biler. Foto: Peter Leth-Larsen

Foto: Peter Leth-Larsen Der blev kigget nysgerrigt på de mange biler og traktorer. Foto: Peter Leth-Larsen

Foto: Peter Leth-Larsen Foto: Peter Leth-Larsen

Foto: Peter Leth-Larsen Foto: Peter Leth-Larsen

Foto: Peter Leth-Larsen Foto: Peter Leth-Larsen

Foto: Peter Leth-Larsen Foto: Peter Leth-Larsen

Foto: Peter Leth-Larsen Foto: Peter Leth-Larsen

Foto: Peter Leth-Larsen Foto: Peter Leth-Larsen

Foto: Peter Leth-Larsen Foto: Peter Leth-Larsen

Foto: Peter Leth-Larsen Foto: Peter Leth-Larsen

Foto: Peter Leth-Larsen Foto: Peter Leth-Larsen