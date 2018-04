Stort fremmøde gør Christiansfeld Musikfestival til kæmpe succes

- Jeg har ved selvsyn set, at der har været rigtig mange mennesker. Over 100 til hver af udendørskoncerterne, tror jeg. Og omkring 200 i kirken, da Sønderjyllands Symfoniorkester gav koncert. Der var nærmest fyldt op, siger hun.

Christiansfeld: Selv om der stadig venter flere store musikoplevelser til dette års musikfestival i Christiansfeld, tør arrangørerne bag allerede sige, at festivalen er gået over al forventning.

Håber på gentagelse

Når musikfestivalen søndag takker af for i år, skal arrangørerne mødes og evaluere.

Hos Birgitte Lamp er der ikke tvivl at spore: Hun håber, at de allerede snart skal i gang med at arrangere den næste musikfestival.

- Jeg håber virkelig, at det skal gentages. Og man skal være hurtigt ude, for mange af de her bands og kor er enormt populære, så de er booket mindst et år frem. Derfor er det nok realistisk set først muligt at få endnu en musikfestival stablet på benene til om to eller tre år, siger hun.

Festivalen er en del af Christianfelds forpligtelser til at fortælle om byen i forbindelse med, at byen blev optaget på UNESCO's Verdensarvsliste i 2015.

- Musik har altid spillet en stor rolle for byen og Brødremenigheden. Derfor skal vi - og vil vi gerne - formidle musikoplevelser, siger Birgitte Lamp.

Arrangørerne bag dette års musikfestival i Christiansfeld er Brødremenigheden, Sønderjyllands Symfoniorkester, Klassisk Christiansfeld, Musikskolen i Kolding og Christiansfeld Centret.