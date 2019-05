Et stort flertal i byrådet godkendte tirsdag aften udviklingsplanerne for boligområderne Skovparken/Skovvejen og Munkebo, der står på regeringens liste med hårde ghettoer. Arkivfoto

Et markant flertal i byrådet har godkendt de udviklingsplaner, der vil rive 279 boliger ned i Skovparken/Skovvejen og Munkebo. Kun Enhedslistens Benny Dall og den radikale Jesper Elkjær stemte imod. Både flertallet og mindretallet vil fortsat kæmpe for, at planerne ikke skal føres ud i livet, som de er.

Kolding: Et stort flertal i byrådet sagde tirsdag aften ja til udviklingsplanerne for Munkebo og Skovparken/Skovvejen, der står på regeringens liste med hårde ghettoer. Det er planer, der vil mere end halvere antallet af almene familieboliger og 279 boliger skal rives ned. - Byrådets partier har klart og tydeligt fremført, at vi er meget uenige i ghettolovgivningen og meget uenige i fremgangsmåden, men når loven er lavet, så skal vi også følge loven, forklarer borgmester Jørn Pedersen (V). Samtidig blev det besluttet, at udvalget for udfordrede boligområder vil rette henvendelse til den ansvarlige minister efter valget. De vil opfordre ministeren til at give tilladelse til, at udviklingsplanerne kan ændres, når Munkebo og Skovparken/Skovvejen ikke længere opfylder ghettokriterierne. - Hvis vi ikke lavede udviklingsplanerne, så ville det jævnfør loven betyde, at Folketinget eller ministeren kan beslutte, hvad der skal ske i de lokale boligområder, og vi har ikke tænkt os at sende vores kommunale selvstyre over i Folketinget, uddyber borgmesteren. Han fortæller videre: - Hvis vi gjorde det, så ville vi gå tilbage til udgangpunktet, og det vil blandt andet betyde, at antallet af almene familieboliger i Munkebo skal ned på 40 procent. Vi har søgt og fået dispensation til, at det må ligge på 60 procent.

Kommunale udgifter Selv om planene nu er godkendt både i de berørte boligorganisationers repræsentantskaber og af flertallet i byrådet, så lægger byrådsmedlemmerne sig ikke fladt ned og tror på, at boligområderne kommer til at se ud som skitseret i ghettoplanerne i 2030. - Jeg ved, at folketingsmedlem Eva Kjær Hansen vil fremsætte vores synspunkt over for Venstres næstformand Kristian Jensen på fredag, hvor de mødes i Kolding. Hvad udviklingsplanerne vil koste kommunen er blevet diskuteret i økonomiudvalget. - Der er så mange ubekendte i den sag. Udgifterne kommer an på, hvor stor en del af planen, der skal gennemføres, og hvor meget boligforeningerne og eventuelt private investorer bidrager med. Men det kommer nok til at blive en udgift på mellem 50 og 150 millioner kommunale kroner til de to områder i de næste ti år. Over ti år vil vi bruge i omegnen af tre milliarder kroner i anlægsbudget, så det er ikke hele budgettet, vi skal bruge på de to boligområder, forklarer Jørn Pedersen. En god håndfuld tilhørere overværede, at byrådet behandlede sagen. Udviklingsplanerne sendes nu til godkendelse i ministeriet.