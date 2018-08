Stort e-sportsstævne kommer til Kolding

Kolding: I weekenden 17., 18., og 19. august gennemgår Bramdrupdam Sports- og Mødecenter en forvandling. Hallerne bliver nemlig lavet om til en stor e-sportsarena.

Turneringen, der er en del af den såkaldte CBE Tour, fungerer som kvalifikation til hovedturneringen, der afholdes i Sønderborg fra den 31. august, hvor der i øjeblikket er over 200.000 kroner på højkant fordelt på en række spil.

- Vi har i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter lagt en del arbejde i at skabe nogle gode rammer for sporten, og jeg håber, at det her kan skabe grundlaget for, at der kommer en rigtig god opbakning til sporten fremover, siger centerleder Steffen Nikolajsen i en pressemeddelelse.

Centerlederen ser stor værdi i at afholde en e-sportsturnering. Han forventer blandt andet, det kan være med til at lokke flere unge til byen.

- Vi har gode uddannelsesmuligheder og behov for arbejdskraft med flair for it, og her kan e-sport være en af de ting, som får unge mennesker til at vælge Kolding, når de skal finde ud af, hvor de vil uddanne sig, ligesom det kan være med til at fastholde dem efterfølgende, siger han i pressemeddelelsen.