Stort computerkup har fået efterskole til at skærpe sikkerheden: Det strider mod vores særlige ånd

I kølvandet på et stort tyveri af computere på elevværelserne sidste år har Skanderup Efterskole skærpet sikkerheden. Automatiske låse, nyt alarmsystem og en højnet opmærksomhed fra elever og personale, gør det sværere for folk med lange fingre at stjæle fra efterskolen.

Skanderup: Efterskolen i Skanderup har fået nok.

Den 25-årige Tarik Dozgic fra Aarhus blev i mandags dømt for at have stjålet over 200 computere fra forskellige jyske og fynske efterskoler i løbet af det første halvår i 2018, heriblandt 17 computere fra Skanderup Efterskole i juni 2018. Tarik Dozgic blev idømt to år og ni måneders fængsel og skal betale et erstatningskrav på 1,5 millioner kroner. En nyhed der vækker glæde hos forstanderen på Skanderup Efterskole, Rune Peitersen.

- Jeg er da sådan set svært tilfreds med, at han er blevet dømt. Indbruddet skabte enormt meget utryghed her på skolen, fortæller Rune Peitersen.

Efter tyverierne har skolen fået nyt sikkerhedssystem. Låse med timere er installeret på yderdørene og er indstillet efter, hvornår eleverne er til spisning og undervisning. Derudover har skolen fået nyt alarmsystem og har optimeret den generelle sikkerhed.

- Vi kan selvfølgelig ikke sikre os helt, men vi har gjort det meget sværere at komme ind hos os, siger Rune Peitersen.

Tyverierne fandt sted under en eksamensperiode, hvilket var enormt ubelejligt for skolen. Eleverne var dog gode til at hjælpe hinanden med lån af computere og notater.

Den dømte Tarik Dozgic udtalte, at han valgte efterskoler, fordi de var meget nemme ofre. Han kunne komme ind uden at skulle bryde noget op, da der sjældent er låst i dagtimerne.