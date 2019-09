Stort bryghus og destilleri på vej: Trolden bygger nyt

Kolding: Pladsen er blevet for trang i Trolden Bryghus' lokaler i Olaf Ryes Gade, og bryghuset har derfor besluttet sig for at bygge nyt, så man kan øge produktionen.

Efter næsten 15 år i de gamle fabrikslokaler bygger Trolden et 972 kvadratmeter stort bryghus og whiskydestilleri på Nordager 15 i det nordlige Kolding.

"Når det står færdigt i starten af april 2020, vil gæsterne kunne glæde sig over en endnu mere besøgsvenlig oplevelse med kig til de flotte kobberkedler fra gaden, specialbygget whiskylager, større ølstue og meget mere. Dermed styrker Trolden sin position som én af Koldings vigtige turistattraktioner," skriver Trolden Bryghus i en pressemeddelelse.

Mens byggeriet står på, vil Troldens produktion og rundvisninger fortsætte i Olaf Ryes Gade.

Første spadestik til nybyggeriet bliver 1. oktober.