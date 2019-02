- Jeg har gået med idéen siden august sidste år. Jeg har selv to børn og en tredje på vej, så jeg ved, hvor vigtigt det er med genbrugstøj, for nyt tøj er dyrt, forklarer han, mens far Benny tilføjer:

Kolding: De fleste småbørnsforældre kender det alt for godt. Det stykke tøj, som passede fint i sidste uge, er pludselig alt for småt, og man må igen gå en størrelse op.

Børne Standen er et genbrugssupermarked for børnetøj og -udstyr, hvor private kan leje en af de 200 stande for en periode på mellem en uge og en måned. Ud over de almindelige stande vil salget fra en eller to stande gå til velgørende formål. Der vil desuden blive indrettet et lille cafeområde i butikken.Butikken åbner 1. marts på Industrivej 1.Åbningstiderne vil være mandag til fredag 10-17:30, lørdag 10-16 og søn- og helligdage 10-14.Bag forretningen står far og søn Benny og Danni Lund og Dannis onkel.Se mere på www.facebook.com/Boernestanden

Børne Standen kan findes på Industrivej 1, hvor de 200 stande bliver fordelt på 400 kvadratmeter. Ud over tøjstandene vil der også være et udvalg af barnevogne, autostole og lignende. Foto: Steffen Nielsen

Hurtigt gang i snakken

Efter at have ledt efter et sted til forretningen i noget tid faldt valget på lokaler på Industrivej 1, hvor Børne Standen har 400 kvadratmeter. Her vil der være 200 stande, som man kan leje for en periode på mellem en uge og en måned ad gangen, hvor Børne Standen står for at sælge tøjet for en.

Allerede et par uger inden åbningen har der været pæn interesse for at få en stand til at sælge sit brugte børnetøj, barnevogne, autostole med mere.

- Der er ikke fyldt op endnu, men der er en del kunder, der har reserveret allerede. Og nu skal Kolding og omegn lige finde ud af, at vi ligger her, siger Danni.

- Og jeg tror hurtigt, der kommer gang i snakken, tilføjer Benny.

I øjeblikket er de to i fuld gang med at indrette lokalet og bygge de 200 stande. Og de ser frem til at kunne slå dørene op 1. marts.

- Vi glæder os til at komme i gang og møde de mennesker, der kommer her, siger Benny.