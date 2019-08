Stort behov: Kolding mangler frivillige gældsrådgivere

Økonomi- og Gældsrådgivningen i Kolding mangler frivillige gældsrådgivere. Der er nemlig så mange, der henvender sig for at få hjælp, at rådgivningen ikke kan følge med, fortæller projektchef Lone Buchardt.

- Det er svært at svare på, hvor mange vi mangler, men vi kan altid bruge et par stykker ekstra. Dem, vi har, er jo frivillige, så de skal også kunne gå på ferie og kunne stoppe igen. Frivilligheden har jo også grænser, siger hun.

- Vi kan kun lige holde skansen, så vi kunne godt bruge et hold mere. Det ville være rart med nogle afløsere, siger Lone Buchardt, der er projektchef for Økonomi- og Gældsrådgivningen, som Forbrugerrådet Tænk står bag.

Efterspørgslen på at få hjælp med økonomiske problemer er nemlig så stor, at gældsrådgivningen, der ligger på Kolding Bibliotek, ikke kan følge med.

Rådgivning hver onsdag

Lone Buchardt fortæller, at der er nogle, der har meldt sig til at være frivillige rådgivere over sommerferien, men at der stadig mangler.

Hvis ikke flere frivillige melder sig på banen, vil det betyde længere ventetid for dem, der søger hjælp. Lige nu er ventelisten på 15-20 personer fortæller hun, og ventetiden er næsten en måned.

- For nogle vil det betyde, at de mister motivationen til at få hjælp. Man skal helst rimelig hurtigt til en rådgivning, efter man har sagt, at man gerne vil gøre noget ved det problem, man har, siger hun.

Rådgivningen foregår hver onsdag på Kolding Bibliotek. Sammen med én anden frivillig, skal man som frivillig rådgive borgere med lav indkomst, stor gæld og lavt rådighedsbeløb. Det tager to timer. De frivillige gældsrådgivere skal have en økonomisk, juridisk eller socialfaglig baggrund. Man kan melde sig til på Forbrugerrådet Tænks hjemmeside gæld.tænk.dk.