Stort anlagt diskofest for børn sælger ikke mange billetter

Når der den 11. maj holdes børne-diskofest for børn i Lunderskov Hallen bliver der måske skruet ned for ambitionerne. Der er foreløbig solgt færre billetter, end arrangøren havde håbet på.

- Jeg havde håbet på flere solgte billetter. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke er solgt flere. Min undring er blandt andet, at der til Lunderskovs største gadefest, som holdes i slutningen af september for voksne, allerede er solgt 200 billetter. Så jeg er da skuffet. Vi burde kunne samle mindst 200 børn, siger Thomas Gravesen.

Men her et par uger før, festen løber af stablen, er han ikke helt så optimistisk. Der er solgt cirka 100 billetter, og det er ikke mange på nuværende tidspunkt, mener han.

Derfor påbegyndte han for adskillige måneder siden planlægningen af en store diskofest for børn i Lunderskov Hallen den 11. maj, og han håbede på, at flere hundrede børn fra 4.-6. klasse ville deltage i festen.

Det mener Thomas Gravesen fra Lunderskov, der blandt andet er kendt fra den lokale bokseklub og som ankermand for flere store fester for voksne i Lunderskov og omegn, hvor overskuddet er gået til forskellige lokale foreninger og initiativer.

Lunderskov: Det er ikke kun de voksne, der skal have mulighed for at lave fest i gaden.

Hyggelig aften

Han forklarer, at der som udgangspunkt skal 200 betalende børnegæster til for, at festen giver overskud. Kommer der ikke så mange, må der skrues ned for lys- og lydeffekterne for at spare på udgifterne.

Og festen skal nok blive til noget, lover han. Kommer der mange, kan hele hallen bruges. Kommer der knap så mange, kan hallen deles op, så festen holdes i et lidt mindre lokale.

- Jeg har arrangeret festen for, at børnene kan få en hyggelig aften, og for at der sker noget i byen. Mange klasser bliver slået sammen efter 6. klasse, og nogle skal flytte skole. Ved festen kan man lære hinanden bedre at kende, siger Thomas Gravesen, der fortæller, at der både kommer børn fra Lunderskov og fra andre steder i kommunen.