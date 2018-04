Stormskade på strand kan udløse regning på 750.000 kroner

Afdelingsleder Henrik Nissen oplyser, at de 3000 kubikmeter sand, som forsvandt fra stranden i 2017, blev ført tilbage ved såkaldt sandfodring - altså ved at lastbiler kom kørende til med ladning efter ladning af sand.

Positivt

Henrik Nissen forklarer, at man lige nu undersøger, hvor sandet er forsvundet hen.

- Det er vi ikke fuldstændigt skarpe på endnu. Det kan godt være, at det ligger ude i vandet lige i nærheden af stranden, så det ikke skal flyttes så langt. Og så vil det jo være billigere end at sende lastbiler langvejs til Hejlsminde Strand igen, konstaterer han.

Henrik Nissen oplyser, at politikerne i teknik- og klimaudvalget orienteres om situationen på deres møde i næste uge.

Vejchefen understreger, at det under alle omstændigheder er positivt, at den kunstige strand ved Hejlsminde blev anlagt, selvom den i særlige vejrsituationer kan udløse en udgift til sandfodring eller andre former for retablering.

- Man skal huske, at stranden har rigtig stor værdi som beskyttelse for Kystvejen. Så det er heldigt, at vi har anlagt den, for det kan nemt løbe op i en regning på ti millioner kroner, hvis Kystvejen bliver ødelagt, påpeger han.

Henrik Nissen forventer, at kommunen er klar med et forslag til en handlingsplan for genopretningen af Hejlsminde Strand i løbet af denne måned.

Kommunen har kun budgetteret med 100.000 kroner årligt til vedligehold af stranden.