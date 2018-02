Stormøder i støbeskeen om ny motorvej

Politikere fra Jordrup mobiliserer kræfterne og arrangerer stormøder for at sikre fuld oplysning om planlagt hærvejsmotorvej. Der er allerede nu mange, der har svært ved at sove om natten, siger Venstres gruppeformand og jordrupper Merete Due Paarup.

Jordrup: Alle de lodsejere i Kolding Kommune, som kan blive berørt af en kommende hærvejsmotorvej mellem Haderslev og Give, skal klædes så godt på som muligt med fakta-oplysninger, så de kan påvirke de ansvarlige politikere og involverede myndigheder bedst muligt og sove godt om natten.

Det er målet for Venstres to byrådsmedlemmer i Jordrup, Merete Due Paarup og Asger Christensen, som er trukket i arbejdstøjet for at arrangere både et stort informationsmøde i kommunalt regi og et mindre møde for dem, som bor i deres pastorat.

Anledningen er, at Vejdirektoratet nu har lagt sig fast på to potentielle linjeføringer gennem Kolding Kommune, og at man i de kommende måneder vil kortlægge naturen og miljøet langs de to strækninger.