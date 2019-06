Store forventninger: Koldinghus tror på over 200.000 gæster årligt

- Det bliver et trækplaster, der vil hæve vores besøgstal helt generelt. Så taler vi ikke om, at vi kan nå et årligt besøgstal på 100.000, men nærmere om at nå det dobbelte eller mere, vurderer Jørgen A. Houmann.

- Men vi kan blive ved med at holde os på denne side af 100.000 gæster, det kan næsten ikke undgås, siger bestyrelsesformanden, selv om det faktisk ikke er så længe siden - blot tilbage i år 2015 - at besøgstallet kun passerede den magiske grænse med 7500 gæster.

Kolding: Med 172.072 gæster havde Koldinghus et forrygende jubilæumsår i 2018. Tallet er det højeste, siden museet indviede sin ombygning, og det ligger langt over det budget, som bestyrelsen havde lagt på forhånd.

Ny Carlsbergfondet har gennem en stor donation muliggjort et monumentalt kunstværk skabt af de fire danske samtidskunstnere Bjørn Nørgaard, Tal R, Kirstine Roepstorff og Alexander Tovborg. 17 gobeliner vil i 2025 tilsammen udsmykke Koldinghus' to store sale: Dansesalen og Riddersalen. De vil være med til at trække tråde tilbage til dengang, slottet fungerede som residens for skiftende konger og dronninger. Kartonerne til fire af de største gobeliner kan ses på Koldinghus fra 6. juli til den 1. september 2019 i Riddersalen på Koldinghus. De fire kunstnere, Bjørn Nørgaard, Tal R, Kirstine Roepstorff og Alexander Tovborg, har hver skabt et 1:1 karton af de største gobeliner på 6x3 meter. Efter udstillingen på Koldinghus fragtes de farvelagte kartoner til Paris, hvor de anvendes som forlæg for de vævede gobeliner. Det tager en væver et år at væve en kvadratmeter gobelin, så der går nogle år, før de 117 kvadratmeter Koldinghus-gobelinerne er klar til at blive hængt op.

Det bliver et trækplaster

De positive forventninger bygger bestyrelsesformanden blandt andet på enorme interesse, som der er på Christiansborg Slot for at se Bjørn Nørgaards berømte gobeliner. Samme Bjørn Nørgaard er involveret i gobelin-projektet i Kolding, der også involverer andre fremtrædende, moderne kunstnere.

- For Koldinghus bliver det helt fantastisk. Men der går desværre fem år endnu, konstaterer Jørgen A. Houmann.

Han fortæller, at et besøgstal i den forventede størrelsesorden vil stille større krav til Koldinghus.

- Der er helt praktiske ting, vi er begyndt at se på allerede nu. For vi kunne se i jubilæumsåret, at vi har været udfordret til bristepunktet. Vi har ikke indgangsparti, wc'er eller garderobe, der bygget at modtage flere tusinde gæster om dagen, siger formanden, som erkender, at det ikke bliver helt nemt at løse opgaven med at ændre indretningen på det gamle slot.

- På Koldinghus er hver eneste sten fredet, men på en eller anden måde skal vi have gjort det til en god oplevelse for alle at komme her, selv om der kommer mange på samme tid.