Store byttedag kan være hyggedag

Kolding: Store byttedag kan få smilet til at stivne hos de fleste. For når butikkerne åbner efter julen, og julegaverne skal byttes, betyder det ofte, at der er en lang dag med lange køer, ingen parkeringspladser og stress og jag i vente. For butikkerne kan det dog ligefrem være en hyggelig dag.

Det fortæller Egon Aaberg, som er butikschef i Private Selection by Egon Aaberg, der sælger vin og spiritus.

- For mange butikker er det en plage, men for os er det en hyggedag, siger han.

- Vi siger til folk, at dem, de køber gaven til, kan komme og smage den whisky, de har fået. Så vores kunder er mest mænd, der kommer for at få en smagsprøve på den flaske, de har fået til jul. Mange af vores kunder er glade og skal kun lige have den smagsprøve. Vi bytter faktisk kun omkring ti gaver om året, siger Egon Aaberg.

Han kan også sagtens mærke, at storcentret er fuld af mennesker.

- De fleste mænd bytter nok ikke så meget. Jeg gad i hvert fald ikke stå i en dametøjsbutik i en time og vente. De vil hellere kigge på nogle sjove ting, så de kommer herind og smager en rom eller en whisky, siger han.