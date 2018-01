Store ændringer måske på vej: 10. klasserne skal under lup

Koldings 10. klasser skal tjekkes nærmere, og måske laves der helt om på strukturen for 10. klasserne. 10. klasser på Hansenberg har nemlig ikke betydet, at flere unge søger ind på en erhvervsuddannelse.

Kolding: Fremtiden for Koldings 10. klasser er lige nu ganske uvis.

Det nye byråd har besluttet at sætte den nuværende struktur for 10. klasser under lup i denne byrådsperiode. Formålet er at sikre et "spændende og relevant" 10. klasse-tilbud og at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

I dag har kommunen en række 10. klasser på Brændkjærskolen, og derudover har der i flere år eksisteret 10. klasser på IBC og på Hansenberg. Etableringen af disse er sket i samarbejde mellem skolerne og Kolding Kommune, og et af målene var dengang at give flere unge lyst til at søge ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

- Vi må konstatere, at vi i dag ikke har fået væsentlig flere, der fortsætter på en erhvervsfaglig uddannelse, siger borgmester Jørn Pedersen (V), der gerne ser 10. klasserne styrket.