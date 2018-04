Store ændringer gav pote: Danish Air Transport hæver overskuddet

Danish Air Transport fik i 2017 et overskud på 37 millioner kroner efter skat. Sidste år var selskabet gennem en større fyringsrunde, hvor 25 ansat i den danske del blev fyret, og derefter har selskabet opjusteret i den litauiske del. - Vi sagde farvel til mange gode medarbejdere i Danmark, og så har vi ansat i Litauen, og det har givet tre-seks måneder, hvor vi har haft dobbelt løn. Så vi forventer, at effekten slår fuldt igennem i 2018, siger stifter og administrerende direktør Jesper Rungholm. Arkivfoto: Morten Dueholm

Danish Air Transport kom ud af 2017 med et overskud på 37 millioner kroner efter skat. Pengene kommer fortsat ind gennem leasingselskabet, men nu er der også plus på driften.

Vamdrup: På fem år er omsætningen i Danish Air Transport næsten fordoblet til 891 millioner kroner, og i det seneste regnskab steg overskuddet med 20 millioner kroner til 37 millioner kroner efter skat. Virksomheden, der blandt andet flyver mellem København og Bornholm, har haft pæne overskud i alle årene. Det er leasingselskabet, hvor man blandt andet leaser flyene ud til sig selv, der har hevet pengene hjem, mens selve driften de to foregående år har haft underskud på næsten 20 millioner kroner. Som en reaktion på det besluttede virksomheden for et år siden at flytte flere kontoropgaver til den litauiske del af virksomheden, hvilket samtidig betød, at selskabet fyrede cirka 25 mand i Danmark sidste forår.

Jeg er meget tilfreds med resultatet set i lyset af, at vi ikke har haft nogle flyhandler i år i leasingselskabet. Det har nogle gange været det, som reddede vores resultat i de mindre gode år. Jesper Rungholm, stifter og direktør af Danish Air Transport

Kort om Danish Air Transport Danish Air Transport er et dansk flyselskab startet i 1989 af Kirsten og Jesper Rungholm. Selskabet startede med et enkelt fly med to motorer, som fløj med alt fra post og pakker til væddeløbsheste. I dag transporterer selskabet op mod en million passagerer hvert år i en flyflåde bestående af blandt andet ATR fly og Airbus A320. Virksomheden har i dag cirka 23 fly i drift. Virksomheder beskæftigede ifølge seneste regnskab i gennemsnit 438 mand i 2017.

Fuld effekt i 2018 - Det, som er glædeligt i forhold til det seneste regnskab, er, at vi har været igennem den største omstrukturering i selskabets historie, og at den bærer frugt. Og vi har faktisk ikke fået fuld effekt af ændringen i 2017. Vi sagde farvel til mange gode medarbejdere i Danmark, og så har vi ansat i Litauen, og det har givet tre-seks måneder, hvor vi har haft dobbelt løn. Så vi forventer, at effekten slår fuldt igennem i 2018, siger stifter og administrerende direktør Jesper Rungholm. Det er fortsat leasingselskabet, der med et overskud på 32 mio. kroner hæver resultatet i det familieejede flyselskab, der har hovedsæde i Vamdrup.

Ingen handler i 2018 De ansatte, der er "flyvende", blev ikke ramt af ændringerne i 2017, hvor 25 ansatte i Danmark blev erstattet med et tilsvarende antal i Litauen og lidt til. På plussiden tæller også, at chartersæsonen, hvor selskabet bliver hyret af rejseselskaber, er blevet spredt mere ud. Derfor er der vel grund til at være godt tilfreds med resultatet? - Jeg er meget tilfreds med resultatet set i lyset af, at vi ikke har haft nogle flyhandler i år. Det har nogle gange været det, som reddede vores resultat i de mindre gode år. Det er også en del af vores forretning, men det er glædeligt, at vi kan klare os uden. Vi skal også have driften til at virke, siger Jesper Rungholm.