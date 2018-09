Store Roberts enke deltog i åbning af udstilling: Jeg kan se, at han lever videre

Kolding: Billedhuggeren Robert Jacobsen, der i folkemunde gik under navnet Store Robert, er blandt danmarkshistoriens tungeste kunstnere. Og nu kan man få en lille smagsprøve på hans kunst ved at besøge Würth i det nordlige industrikvarter efter udstillingen Friends åbnede søndag.

For en enkelt af gæsterne var det en helt særlig oplevelse at gå rundt på udstillingen. Robert Jacobsens enke, Maria Jacobsen, 86 år, havde taget turen fra København for at deltage i åbningen af udstillingen, der skal give et indblik i kunstnerens inspirationskilder, og hvordan han inspirerede andre kunstnere.

- Jeg kan ikke beskrive min glæde over, at folk kommer for at være med til åbningen af sådan en udstilling. Jeg kan se, at han lever videre. Det er det bedste for en kunstner. Værkerne har ikke kun betydet noget, da han levede, men hans kunst lever videre. Det er meget stort, siger Maria Jacobsen.