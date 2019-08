Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har stoppet et kæmpemæssigt digebyggeri ved Roskilde Fjord, ville også have stoppet et digebyggeri ved Grønninghoved/Binderup, hvis det var i gang nu i henhold til de foreløbige planer. Nu afventer Kolding Kommune udviklingen i den sjællandske sag.

Nu lyder meldingen fra Kolding Kommunes by- og udviklingsforvaltning også, at en opsigtsvækkende afgørelse i en stort digeprojekt i Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord får konsekvenser for digesagen ved Binderup og Grønninghoved på den ene eller anden måde.

Kolding: Det er langt fra sikkert, at der nogensinde bliver bygget et højtvandsdige ved Grønninghoved og Binderup, sådan som det er under overvejelse i øjeblikket.

Afventer

I Jyllinge Nordmark har syv borgere fået medhold i deres klage over det fremskredne digebyggeri i 40 millioner kroners klassen. Miljø- og Fødeklagenævnet har simpelthen ophævet Roskilde Kommunes VVM-tilladelse til projektet, fordi det berører en lille bid af et såkaldt Natura 2000-område - og sådan et område er det er ulovligt at gøre skade på. Nævnets afgørelse kan kun ændres af EU-domstolen, som ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnet har "en meget snæver margin for, hvad der betragtes som skade på et Natura 2000-område."

Jakob Weber er forsigtig med at udtale sig om, hvad der vil ske i digesagen fra Kolding som følge af Jylling Nordmark-sagen, som han kalder "et af mange usikkerhedsmomenter". Der er også mange andre og overordnede ting, der skal træffes beslutning om, påpeger han.

Men med hensyn til afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet siger miljøchefen:

- Men vi har et klagenævn, der har stoppet et arbejde, hvor der var brugt 35 millioner kroner. Måske findes der en vej frem i forhold til Roskilde, som vi ikke har set endnu. Og måske vil man landspolitisk sige, at man ikke kan have, at 400 sommerhuse ved Roskilde Fjord oversvømmes en-to gange om året, fordi der findes et dårligt overdrev, som er kommet med ind i et Natura 2000-område. Så vi betragter ikke klagenævnsafgørelsen som det færdige punktum. Der arbejdes på at finde andre løsninger, og det er en af de ting, vi afventer, siger miljøchefen blandt andet med henvisning til, at Roskilde Kommune er i dialog med ministeriet i sagen.

Men hvad tror du løsningen kan være ved Binderup og Grønninghoved?

- Det har vi ikke svaret på lige nu, men vi har ikke en forventning om, at man ikke kan finde den.

Er det muligt at bygge et dige ved Binderup og Grønninghoveduden at berøre Natura 2000-området?

- Så kommer man virkelig ind i haverne.

Kan man få justeret og ændret afgrænsningen af et Natura 2000-område?

- Det kan man, men så skal man forbi EU, så det er en lang vej hjem, konstaterer Jakob Weber.

Politikerne i teknik- og klimaudvalget skal drøfte sagen på sit møde i september.