Stor usikkerhed om stærkt trafikeret kryds: Stor spareplan kan komme i vejen

Kolding Kommune har overhovedet ikke råd til at flytte Seest Bakke og anlægge nyt vejkryds ved Vestre Ringgade/Tøndervej i øjeblikket. Så nu sparer politikerne nogle af de alt for få millioner kroner, de havde afsat til det på 2019-budgettet, helt væk.

Det betyder, at den hidtidige melding fra by- og udviklingsforvaltningen om at påbegynde ombygningen i første kvartal næste år, så krydset kan være færdigt i slutningen af 2020, nu er helt urealistisk.

I forbindelse med den store spareplan, der er undervejs i Kolding Kommune for at genoprette økonomien i 2019, foreslår vejpolitikerne nemlig, at der fjernes 18 millioner kroner fra vejprojektets 2019-budget. De otte af millionerne skal helt væk og lægges ned i kommunekassen, mens andre 10 millioner foreløbig skubbes frem til 2020. Dermed er der i år og næste år kun i alt 12,5 millioner kroner tilbage til vejanlægget, som senest har vist sig at ville løbe op i 36,5 millioner kroner.

Kolding: Efter flere års kæmpestort forarbejde med projektering, borgermøder og lokalplanlægning for en ombygning af det stærkt trafikerede kryds ved Vestre Ringgade og Tøndervej, hvor det blandt andet er meningen, at Seest Bakke skal flyttes, skaber Koldings trafikansvarlige politikere nu enorm usikkerhed om det gigantiske vejprojekt.

- Jeg er rigtig træt af, at vi ikke bare kan gå i gang, og nogle vil være frustrerede, og andre vil være lettede. Men jeg tror i bund og grund, at folk godt kan forstå, at vi ikke kan bruge så mange penge på et vejkryds i en situation som den, vi står i nu, siger Ville og understreger, at det store forarbejde ikke er spildt.

- Ja. Vi må bare erkende, at vi ikke kan bruge så mange penge på et vejprojekt i den situation, vi står i nu.

Men man kan roligt regne med, at det bliver over en længere årrække?

- Det bliver ikke hele krydset, der bliver lavet nu. Men vi har jo alligevel ikke alle de midler, der er brug for. Vi mangler 24 millioner kroner til projektet, og dem får vi jo ikke løftet i de kommende budgetforhandlinger. Så nu må vi sætte os ned og kigge på, hvad vi kan gøre, og hvad vi kan begynde med. Jeg ved endnu ikke, om vi kommer til at gennemføre det i tre, fire eller måske fem etaper, siger han.

Måske, måske ikke

Kolding Kommunes anlægs- og driftschef Martin Sejergsgaard-Jacobsen oplyser, at forvaltningens vejeksperter nu dykker ned i projektets anlægstekniske, trafikale og økonomiske detaljer for at undersøge, om og hvordan det store vejarbejde kan deles op i bidder.

- Det kan være, at vi vender tilbage og siger, at det kan vi godt. Det kan også være, at vi må sige, at det kan vi ikke. Måske må vi skubbe hele projektet længere ud i tid, siger han.

Hvornår ved du besked om det?

- Det har jeg fået efteråret til at finde ud af. Nu er vi jo gået fra at have et kryds, der skulle gennemføres i et par etaper, til et kryds, der måske kommer til at se helt anderledes ud og skal anlægges over en længere periode. Det kan også være, at vi kun skal lave en del af det.

Tror du, at Seest Bakke ikke skal flyttes alligevel?

- Det kan jeg ikke svare på, siger Martin Sejersgaard.