Politiet holdt ekstra færdselsindsats i Kolding tirsdag, og det medførte, at 119 bilister fik en bøde. Næsten halvdelen af dem blev knaldet for at være uopmærksomme bag rattet.

- 47 af sagerne var brug af mobiltelefoner under kørslen. Mobiltelefonen og uopmærksomhed generelt er en af de væsentligste årsager til alvorlige trafikuheld og tilskadekomster. Uopmærksomhed kan sagtens være andet end brug af mobiltelefoner, men der er ingen tvivl om, at telefonen er en opmærksomheds-stjæler, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Kolding: Tirsdag havde politiet bødeblokken fremme hele 119 gange over for bilister i Kolding. Sydøstjyllands Politi holdt nemlig ekstraordinær færdselsindsats på en række af de mest trafikerede strækninger i Kolding.

Kig ud af forruden

Derudover blev 44 bilister målt til at køre for hurtigt, som også er en stor årsag til alvorlige trafikulykker. De resterende 28 faldt i en række forskellige kategorier. Antallet er ikke overraskende for vicepolitiinspektøren.

- Det er ikke usædvanligt, at vi lander i den størrelsesorden. Det kunne sagtens have været større eller mindre, det kommer helt an på, hvor heldig en hånd, vi har, og hvor vi kontrollerer henne, siger han.

- Hermed skal der lyde en opfordring til at kigge ud af forruden i stedet for alle mulige andre steder hen, siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Politiet var særligt til stede på Haderslevvej, Tøndervej, Vejlevej, Jens Holms Vej og motorvejen, og bilisterne kan godt forvente at støde på politiet ude på vejene i den nærmeste fremtid.

- Nu følger vi op i ugens løb, og så må vi se, om det giver nogle flere sager, lyder det fra vicepolitiinspektøren.