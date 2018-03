Stor skade på stranden i Hejlsminde efter stormvejr

Flere hundrede kubikmeter sand er skyllet væk her på Hejlsminde Strand.Foto: S¿ren Gylling

Kolding Kommune ved endnu ikke, hvordan de store skader skal genoprettes. 100.000 kroner er formentlig ikke nok til at betale regningen.

Hejlsminde: Stormvejret i sidste weekenden gjorde omfattende skader på den kunstige strand ved Hejlsminde. - Stranden har mistet en masse sand, og vi har endnu ikke det fulde overblik over, hvad der skal ske for at få stranden genoprettet, fortæller afdelingsleder hos Vej og Park i Kolding Kommune, Henrik Nissen. Det var kombinationen af en stærkt forhøjet vandstand på 1,10 meter i forhold til det normale og den meget kraftige blæst, der åd løs af strandens sand, så flere hundrede kubikmeter er skyllet væk og ud i havet. - I januar 2017 havde vi jo også en forhøjet vandstand over normalen på 1,50 meter. Men vejret var fuldstændig stille dengang, og derfor skete der ingenting, forklarer Henrik Nissen.

Heldigvis har kystsikringen af selve vejen med sten vist sit værd. Uden den havde vejen nok været væk. Henrik Nissen, afdelingsleder, Vej og Park

Vist sit værd Kolding Kommune har siden stranden blev anlagt været helt klar over risikoen for, at sandet skyller væk i særlige vejrsituationer. Derfor søgte man i 2017 om tilladelse til at udvide høfden i Hejlsminde, så sandet ikke skyller væk, og kystvejen risikerer at blive undermineret. Men Kystdirektoratet sagde nej, og siden er den sag stoppet, oplyser Henrik Nissen. - Heldigvis har kystsikringen af selve vejen med sten vist sit værd. Uden den havde vejen nok været væk, siger Henrik Nissen og henviser til de skader for over 20 millioner kroner, som stormvejret forårsagede på strandpromenaden i Sønderborg.