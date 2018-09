En rundspørge, som JydskeVestkysten har foretaget blandt alle 27 folkeskoler og privatskoler i Kolding Kommune, viser, at der er store forskelle på reglerne for elevernes brug og opbevaring af mobiltelefoner i både undervisningstiden og frikvarterne. 24 af skolerne har svaret, og Harte Skole er netop blandt de skoler, der har de strammeste mobilregler.

På Harte Skole og en håndfuld andre skoler er mobilreglerne anderledes strikse. Her afleverer eleverne deres telefon om morgenen, de låses typisk inde, og så får de den først udleveret, når skoledagen er omme. Eneste undtagelse er, hvis deres lærer beder dem om at bruge telefonen i undervisningen. Så bliver de fundet frem.

Kolding: På Brændkjærskolen kan eleverne i 7.-9. klasse have deres mobiltelefon liggende lige foran sig på bordet, når læreren er i gang med at undervise, men telefonen skal være slukket.

Det er hver enkelt skoles skolebestyrelse, der beslutter, hvordan mobilreglerne skal være på en skole.De eneste skoler, der ikke har svaret i rundspørgen om skolernes mobilregler er: Vonsild Skole og Dalby Skole og Aller Friskole. I Frankrig indførte man i sommer et totalforbud mod mobiltelefoner i skolerne. Her må telefonerne ikke engang komme med i skole.

Bedre betingelser for undervisningen

- Vi vil medvirke til, at elevernes sociale kompetencer forbedres. Vi er bevidste om, at fremtidens elev både kræver brug af disse enheder i såvel skole som fritid, og at eleverne også skal være særdeles stærke i brugen af disse enheder for ikke at hægte sig af samfundets udvikling samt dele af den sociale kontakt, der understøttes af brugen af enhederne. Men vi vil være med i processen, og vi vil - af hensyn til helheden - styre hele processen på skolens område, lyder det i Harte Skoles mobilregler.

Både her og på de andre skoler, der kører den strikse linje, understreger man, at mobiltelefonerne jævnligt bruges i undervisningen og i de tilfælde findes frem. Men på ingen af de seks skoler, der kører en helt stram linje, hvor telefonerne er gemt væk i kasser eller skabe, og hvor ingen af skolens elever har adgang til mobilerne i frikvartererne, har man planer om at ændre reglerne.

- Vi oplever, at undervisningen får langt bedre betingelser, når mobilen ikke forstyrrer. I pauserne ønsker vi, at eleverne er sammen og skaber offline-fællesskaber, lyder det fra skoleleder på Kolding Realskole, Dorte Svane Peshchardt.